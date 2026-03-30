Rescatados tres escaladores que no podían seguir el descenso en Boca de Huérgano

Imagen del rescate a los tres escaladores en Boca de Huérgano - JCYL

LEÓN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha evacuado en la mañana de este lunes, 30 de marzo, a tres escaladores al no poder continuar el descenso una vez finalizada la vía ferrata en Boca de Huérgano, en la provincia leonesa.

Los escaladores se encontraban en una pequeña arista en el descenso del Pico Mirador, y estaban equipados, con víveres e ilesos.

El gestor del 1-1-2 recibió el aviso a las 12.41 horas tras lo que realizó una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, localizar la ubicación exacta del grupo y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona.

Además, desde el 1-1-2 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil COS de León y a los Bomberos de Diputación de Cistierna. El helicóptero del Grupo de Rescate estableció contacto visual con el grupo y los rescatadores accedieron en grúa tras lo que confirmaron que ninguno de los escaladores precisaba asistencia sanitaria.

A continuación evacuaron en noria de grúas dobles con triángulo y uno a uno a los escaladores, acompañados por un rescatador en cada una de las grúa. El helicóptero de rescate dejó después a las tres personas evacuadas en un lugar seguro.