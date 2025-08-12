Rescatan el cadáver de un varón de 75 años en el río Pisuerga en Valladolid

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencias han rescatado el cuerpo sin vida de un varón de 75 años en el río Pisuerga a su paso por Valladolid, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido un aviso a las 21.21 horas para alertar de la presencia de un hombre en el agua en la continuación de la avenida de Gloria Fuertes, a la altura del Puente de Poniente, en el margen izquierdo del río, lado de La Rosaleda.

Hasta el lugar han acudido acudieron efectivos del Centro Coordinador de Emergencias, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos de Valladolid y una UVI móvil de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los bomberos han procedido al rescate del varón y los sanitarios realizaron maniobras de reanimación, aunque finalmente sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.