Rescatan a dos jóvenes desorientados en la Sierra de Gredos

ÁVILA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos jóvenes de 21 y 23 años que se habían desorientado en una zona de montaña próxima al refugio de Los Labradillos, en el término municipal de Navalperal de Tormes (Ávila).

El rescate tuvo lugar durante la madrugada del día 19 de noviembre, cuando los jóvenes realizaban una ruta de senderismo por la Sierra de Gredos y solicitaron auxilio al verse incapaces de continuar debido a la falta de visibilidad, ya que uno de los frontales de los que iban provistos dejó de funcionar, y a la dificultad del terreno.

Ambos se encontraban "muy asustados" y sin posibilidad de orientarse para regresar por sus propios medios, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras recibirse el aviso en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, se activó de inmediato al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila.

Dos especialistas se desplazaron hacia las coordenadas facilitadas, mientras otros dos efectivos permanecieron en alerta por si fuera necesaria su intervención.

El equipo de rescate inició el ascenso hacia la zona, estimando un tiempo de llegada de aproximadamente una hora y media. Mas tarde, los agentes localizaron a los dos senderistas y, tras comprobar que se encontraban en buen estado de salud, iniciaron el descenso hacia la zona de aparcamiento Lagunas de Navalperal de Tormes, donde se encontraba el vehículo de los rescatados.