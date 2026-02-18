Rescatan la iglesia de los Jesuitas en Soria tras seis años de investigación con el Proyecto 1585

De Izda A Dcha, El Presidente De La Diputación De Soria, Benito Serrano, Con Los Profesores Arribas, Martínez, Hernández Y Lavilla. - EUROPA PRESS

SORIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria y el Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado han rescatado la iglesia de Los Jesuitas de la ciudad, en el marco del Proyecto 1585, una obra que culmina seis años de investigación.

Durante la presentación, el diputado de Cultura, Enrique Rubio, junto al director del IES Antonio Machado, Miguel Ángel Delgado, han presentado este miércoles el Proyecto 1585, una obra que recupera la memoria del antiguo Colegio de los Jesuitas y su iglesia desaparecida. El libro, editado e impreso por la propia Diputación, devuelve a la vida un edificio del que la ciudadanía soriana había perdido prácticamente toda conciencia tras su destrucción por un incendio en 1740.

El diputado de Cultura ha subrayado la importancia de que este trabajo nazca desde un centro educativo de referencia como este centro soriano. Para el diputado, este proyecto no es solo una mirada al ayer, sino una herramienta de futuro. "Vivir la historia, evidentemente, no es vivir anclados en el pasado, sino es saber quiénes somos para poder avanzar más", ha señalado Rubio.

AUTORES

La iniciativa ha sido desarrollada por profesorado de distintos departamentos del centro: Javier Arribas Pérez (Educación Plástica), Laura Hernández Marín (Tecnología), Eva Lavilla Rey y Javier Martínez Romera (Geografía e Historia).

Rubio ha detallado que la maquetación hace que el trabajo sea "atractivo, satisfactorio y dinámico", lo que permite al lector recorrer la historia de la provincia de una manera fácil.

La investigación recogida en el libro revela que la iglesia del Espíritu Santo no era un templo menor. Tras su consagración en 1585, su diseño impresionó tanto al provincial jesuita que la propuso como modelo para las iglesias de la orden en Valladolid, Palencia y Segovia. Se trataba de un edificio de planta de salón con tres naves sustentado por diez columnas jónicas, un elemento renacentista muy avanzado para la época que se ha convertido en el icono del proyecto.

El proceso de creación, definido como "mágico" y "fabuloso", ha combinado la investigación en archivos con hallazgos físicos dentro del propio instituto. Entre las anécdotas más destacadas figura la medición de una puerta monumental semienterrada bajo unos baños actuales. Una tarea compleja para la que el profesor Javier Arribas tuvo que entrar en un registro con un traje de neopreno para obtener datos precisos en pleno invierno.

PUBLICACIÓN

El equipo docente ha utilizado la impresión 3D como una herramienta de "ida y vuelta" donde los modelos físicos servían para verificar las hipótesis históricas y ajustar la planimetría digital en un diálogo constante entre la historia, la tecnología y el arte.

La publicación, de 164 páginas y 171 ilustraciones, cuenta con cuatro capítulos que desglosan la base documental y el análisis artístico comparativo (vinculando el templo con iglesias de Fuentepinilla o Villanova de Gormaz). También recoge la planimetría tridimensional y el proceso de prototipado.

Además, incluye planos desplegables y una superposición de la estructura de la iglesia sobre la actual Plaza del Vergel. La Diputación ha editado 600 ejemplares de esta obra, que estará disponible en librerías sorianas y que tendrá una proyección nacional, ya que será distribuida entre todos los integrantes de la Asociación de Institutos Históricos de España.