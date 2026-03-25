La reserva hídrica del Duero sube dos décimas y se sitúa al 86,2% con 6.550 hectómetros cúbicos almacenados

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) - Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran esta semana al 86,2 por ciento de su capacidad total, con un total de 6.550 hectómetros cúbicos almacenados, una cifra que representa un ligero incremento de 16 hectómetros cúbicos (hm3) respecto a la semana anterior, lo que supone una variación al alza del 0,2 puntos en la reserva de la cuenca.

Según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), en comparación con las mismas fechas del año pasado, la reserva actual es superior, ya que entonces se situaba en 6.071 hm3.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 25 de marzo un total de 6.550 hectómetros cúbicos hm3 de una capacidad total de 7.602 hm3.

La situación actual mejora los registros del año pasado en estas mismas fechas, cuando el volumen embalsado era de 6.071 hm3, un 79,8%, por lo que actualmente cuenta con 480 hm3 más y más de 6 puntos porcentuales más. Asimismo, el dato de esta semana supera la media de los últimos diez años para este periodo, que se cifra en 5.285 hm3, lo que representaba el 69,5 por ciento de la capacidad total de la cuenca.

En el conjunto nacional, según los mismos datos, la reserva hídrica española está al 83,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.677 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 69 hm3 (el 0,1% de la capacidad total de los embalses).