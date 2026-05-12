La reserva hídrica de los embalses del Duero se sitúa al 87,5%, 10,6 puntos más que el promedio de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Duero han subido en la última semana 9 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 87,5 por ciento de su capacidad, lo que supone 1 punto más que hace una semana y 10,6 puntos más que el promedio de la década, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 12 de mayo un total de 6.650 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 10,6 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 76,9 por ciento, lo que supone 5.792 hm3. Asimismo, supone 4,8 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 92,3 por ciento, 7.020 hm3.

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica española almacena 47.010 hm3 y están al 83,9 por ciento de su capacidad. En comparación, está 23,2 puntos por encima del año pasado por estas fechas, cuando los embalses se encontraban al 60,7 por ciento y almacenaban 34.037 hm3. A su vez, supera en 20,7 puntos el nivel de la última década para esta época del año, cuando tenía una media de 35.430 hm3 y estaba al 63,2 por ciento.

Durante esta última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Navacerrada, donde se han recogido un total de 60,2 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica almacena 35.957 hm3 y está al 84,7 por ciento mientras que la mediterránea tiene 11.053 hm3 y se encuentra al 81 por ciento.

En total, hay dos cuencas que superan el 90 por ciento: las Cuencas internas del País Vasco (95,2 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (92,2 por ciento). A su vez, hay diez que sobrepasan el 80 por ciento: Guadalete-Barbate (89,3 por ciento); el Ebro (88,5 por ciento); el Guadalquivir (87,8 por ciento); el Duero (87,5 por ciento); Tinto, Odiel y Piedras (86,9 por ciento); el Miño-Sil (86,6 por ciento); el Cantábrico Oriental (86,3 por ciento); el Guadiana (85,9 por ciento); el Cantábrico Occidental (83,9 por ciento) y Galicia Costa (80,4 por ciento).

Por lo demás, con niveles más bajos, pero aún así por encima del 50 por ciento se encuentran el Tajo, que está al 78,9 por ciento; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 76,9 por ciento; el Júcar, 68,3 por ciento; y el Segura, al 59,5 por ciento.