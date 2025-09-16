La residencia San José de El Burgo de Osma (Soria) contará con más de un millón para crear unidades de convivencia

El presidente de la Diputación de Soria explica las unidades de convivencia. - EUROPA PRESS

SORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado el proyecto para la reforma del edificio Infantes, de la residencia San José de El Burgo de Osma, para adaptarlo a unidades de convivencia, con un presupuesto de 1.031.101 euros, financiado con fondos europeos y que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha explicado que estas unidades de convivencia se crearán en el edificio Infantes, anexo a la propia residencia gestionada por la Institución Provincial pero que lleva años vacío.

Esta nueva unidad contará con 15 habitaciones, nueve dobles y seis individuales, repartidas en cinco por cada planta, dotadas con baño y ducha. Todas ellas contarán con servicios zonas comunes, con una planta baja con ascensor, despacho y una sala de 205 metros cuadrados.

La residencia San José cuenta en la actualidad con cerca de un centenar de residentes, por lo que la habilitación de este edificio permitirá aumentar el número de plazas y su obra no afectará a los internos ya que se trata de un edificio independiente.

Benito Serrano ha apuntado que el objetivo es "ir adaptando las residencias de la Institución Provincial a unos nuevos tiempos que demandan más independencia para los residentes, con espacios propios, pero bajo el cobijo de los servicios y los profesionales de la residencia". También "mejorar servicios sociales que ofrece la Diputación, con el fin de hacer la vida más fácil y agradable a los residentes".

Asimismo, el reto es conseguir que las personas se sientan "como en su casa, que tengan autonomía pero con la ayuda necesaria para tener buena calidad de vida".