Responsables municipales animan a disfrutar con "esperanza" y "seguridad" de las fiestas de Valladolid

Las fiestas de Valladolid dan su pistoletazo de salida con un concierto 'sorpresa' de Celtas Cortos desde el balcón del Ayuntamiento

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro responsables de servicios municipales del Ayuntamiento de Valladolid han aunado sus voces este viernes en el pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo para invitar a los vecinos a disfrutar de una "tan deseada" semana grande "con seguridad, pero también con esa alegría que nace de la esperanza".

En concreto, el pregón de este año ha corrido a cargo de Félix Moro Gonzalo, responsable de Servicios Sociales; Pilar Alonso Montero, directora del Servicio de Limpieza; Javier Reinoso Relea, director del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil y Julia González Calleja, intendente jefa de la Policía Municipal, acompañados también, aunque no ha intervenido, de Jesús del Río, en representación de los voluntarios de Protección Civil.

Según ha afirmado el alcalde, Óscar Puente, ellos han sido quienes han hecho "más soportable el caos" durante la crisis sanitaria y quienes seguirán velando por la seguridad y la limpieza en unas fiestas que la ciudad afronta con "ilusión y esperanza" y en los que, durante diez días, "pondrá a prueba hacer compatible la diversión compartida con la seguridad y la salud".

Todos ellos han recordado en sus intervenciones algunos de los momentos más duros vividos en sus respectivos departamentos desde la irrupción de la pandemia de Covid-19, que ha marcado estos los últimos dos años y que, para ellos, ha tenido una especial incidencia, dada su labor de servicio público.

Y es que, según ha apuntado en su intervención Félix Moro, representan "a los casi 1.300 trabajadores municipales integrantes del núcleo más duro de resistencia y resiliencia, al que las circunstancias extremas de la pandemia han puesto a prueba y, en ciertos momentos, incluso contra las cuerdas".

No obstante, ha afirmado que se sienten "profundamente orgullosos del trabajo realizado y, sobre todo, de la actitud positiva, cercana y generosa de la que han hecho gala todos los compañeros", pues con su esfuerzo "han conseguido que Valladolid continúe siendo, después de todo, una ciudad amable, acogedora, solidaria y, sobre todo, integradora". "Nuestros servicios son realmente esenciales, pero os diré algo que he aprendido durante la pandemia: ¡Vosotros sí que sois esenciales!", ha incidido.

"Lo que mueve a nuestra ciudad sois todos vosotros, que le dais vida con vuestra actividad diaria", ha agregado, por su parte, Pilar Alonso, quien ha ensalzado "la fuerza que siempre ha caracterizado a Valladolid", además de aprovechar su turno de palabra para recordar que "el trabajo de los servicios municipales es el que ha hecho posible que Valladolid, ahora que vuelve a ponerse en marcha, continúe espléndida y dispuesta a servir de escenario para las Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo".

Razón por la que se ha mostrado "muy orgullosa" de "haber contribuido a que la ciudad esté hoy lista para dar el pistoletazo de salida a unas fiestas tan deseadas", pues "es tiempo de disfrutar de Valladolid con respeto, con gratitud y con cariño; y siendo muy conscientes de que, este año más que nunca, el verdadero sentido de la celebración debe brotar de la esperanza".

Acto seguido, Javier Reinoso ha rememorado cómo en el Parque de Bomberos tuvieron también que adaptarse y aprender a trabajar conviviendo con el virus: "Sabíamos que los vallisoletanos necesitaban sentirse seguros y protegidos. La confianza se convirtió, de la noche a la mañana, en un artículo de primera necesidad, que la ciudadanía nos reclamaba desde su reclusión forzosa. Estar a la altura de las circunstancias no era suficiente. Era necesario estar por encima de las circunstancias. Como sigue ocurriendo ahora".

Para él, el mensaje es claro: "Debemos tener paciencia y continuar cuidándonos". Así, "la mascarilla y la distancia social deben "seguir siendo nuestros grandes aliados también en fiestas, cuando la alegría de la celebración nos impulsa a reunirnos y compartir tiempo y espacio de forma espontánea e intensa".

"Ahora no podemos dar un paso en falso; no después de todo lo que hemos pasado y superado ya", ha insistido, antes de apelar a la unidad para mirar con esperanza al futuro: "¡Todos juntos saldremos definitivamente de esta pesadilla!".

Por último, Julia González ha invitado, no solo a reconocer la necesidad de estas fiestas, así como el derecho de todos a disfrutarlas, sino también a agradecérselo a quienes las han hecho posibles. De igual modo, ha pedido ser "comprensivos con las limitaciones que imponen las circunstancias" y a "evitar caer en la tentación de compararlas con otras fiestas", pues "cualquier tiempo pasado no tiene por qué ser mejor, sino simplemente distinto".

En este sentido, ha convidado a "dejar atrás meses muy complicados" porque "hoy comienza una nueva forma de celebrar las fiestas" y "es preciso disfrutarlas con seguridad, pero también con esa alegría que nace de la esperanza, demostrando que ambas cosas son compatibles".

"Todos somos esenciales, porque de nosotros depende, colectiva e individualmente, que continuemos por buen camino reconquistando la normalidad Pero, ¡ojo!, sin hacer de menos a las de 2021...", ha señalado, parafraseando a su compañero Félix Moro.

Asimismo, Julia González ha avanzado que, durante los próximos días, los responsables municipales estarán muy cerca de la ciudadanía, "prestando su ayuda a quien lo necesite, procurando que las fiestas transcurran sin problemas".

"Estamos entrenados para ello y así lo hemos demostrado en los difíciles momentos de pandemia: protegiendo y aplaudiendo a los vallisoletanos que, a diario, salían de sus casas para hacer la vida más fácil a los demás; sin por ello descuidar la atención a los vecinos y las vecinas de nuestro querido Valladolid, que precisaron en algún momento nuestro auxilio y acompañamiento", ha recordado.

No obstante, ha incidido en que la máxima de este viernes, día en el que se da el pistoletazo de salida a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, "debe ser la alegría y no la zozobra; el alborozo y no la resignación", por lo que ha finalizado su intervención, ante un público reducid a mil asistentes en la Plaza Mayor, animando a la celebración: "¡A por ello, Pucela! ¡Viva Valladolid! ¡Viva la Virgen de San Lorenzo!".

Acto seguido, el grupo vallisoletano Celtas Cortos ha intervenido con un concierto 'sorpresa' en el balcón del Ayuntamiento vallisoletano, palco privilegiado desde el que han interpretado un repertorio encabezado por la mítica 'Retales de una vida' y que ha incluido también temas como 'Tú eres el mejor', 'Silencio', 'Blues del pescador' o 'La senda del tiempo', entre otros.

"Para nosotros es todo un privilegio estar aquí; espero que sea una grata sorpresa porque, como vallisoletanos, lo que queremos es brindar toda la energía positiva que nos habéis regalado a lo largo de estos años para construir nuestra música y agradecer el esfuerzo de todos los que trabajan en la casa del pueblo", ha señalado el cantante de los Celtas, Jesús Cifuentes 'Cifu', quien ha expresado también su deseo de que "el horizonte que venga sea mucho más soleado".