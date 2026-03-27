Responsables y trabajadores de las Cortes guardan un minuto de silencio en memoria del expresidente Manuel Estella

Minuto de Silencio
Minuto de Silencio - CORTES CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 10:46
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   VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Los responsables políticos y trabajadores de las Cortes se han concentrado en la entrada del edificio que acoge el Parlamento de Castilla y León para guardar un minuto de silencio en memoria del expresidente de la institución Manuel Estella.

   Manuel Estella, presidente de las Cortes de Castilla y León entre 1991 y 2003, falleció el pasado miércoles 25 de marzo a los 86 años.

   Así, este viernes, lo miembros de la Diputación Permante de las Cortes encabezada por el presidente de la institución, Carlos Pollán, han recordado su figura con este reconocimiento a su labor durante doce años al frente del Parlamento autonómico.

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