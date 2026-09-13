Restaurado el retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Villagarcía (Valladolid) con una inversión de 129.000 euros

Inauguración de la restauracíon del retablo mayor de la Iglesia de San Pedro de Villagarcía de Campos (Valladolid) - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Villagarcía de Campos (Valladolid), obra del escultor Mateo Enríguez y del ensamblador Juan de Nestosa, ha sido restaurado con una inversión de 128.938,62 euros por parte de la Diputación.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar; el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el alcalde, César Herrero, han inaugurado este domingo la restauración del retablo, una actuación que se enmarca en el programa de Restauración de Diversos Retablos de la Provincia de Valladolid.

La actuación tiene como objetivo garantizar la conservación de uno de los principales elementos del patrimonio artístico de la iglesia de San Pedro y recuperar la lectura estética y cromática de un conjunto de "especial relevancia histórica y artística para la localidad y para el patrimonio de la provincia", según ha destacado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, Íscar ha destacado el compromiso de la Diputación de Valladolid con la conservación y puesta en valor del patrimonio de los municipios, entendiendo estas actuaciones no solo como una forma de proteger bienes de interés artístico, sino también como una herramienta para reforzar la identidad, la cultura y el atractivo turístico de los pueblos de la provincia.

En esta línea, la restauración del retablo de Villagarcía de Campos forma parte de una línea de actuación de la institución provincial que permite intervenir sobre bienes que forman parte de la historia y de la memoria colectiva de los municipios, con lo que se contribuye a garantizar su conservación para las próximas generaciones.

La actuación se integra en el programa de Restauración de Diversos Retablos de la Provincia de Valladolid, que durante 2026 contempla también la intervención en el retablo barroco del Trasaltar del Camarín de la Virgen de la ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, en Aguilar de Campos, y que ha permitido recientemente finalizar la restauración del retablo de Nuestra Señora del Carmen de la iglesia de San Pelayo de Piñel de Abajo.

Para el ejercicio 2026, la Diputación dispone de un crédito de 198.944,09 euros, con el que atiende las solicitudes de restauración de los ayuntamientos de la provincia.

La selección de los retablos se realiza con el asesoramiento del Comité Asesor en materia de Patrimonio de la Diputación, mientras que la Junta de Castilla y León presta su asesoramiento, asistencia y dirección técnica durante las diferentes fases de contratación, ejecución y supervisión de los trabajos.

RETABLO DEL SIGLO XVII

El retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Villagarcía de Campos está dedicado al titular del templo y, según la documentación histórica, fue realizado por el escultor Mateo Enríquez, natural de Medina de Rioseco, a comienzos del siglo XVII. En 1613, el artista se comprometió a tallar el retablo en blanco, mientras que el ensamblaje correspondió a Juan de Nestosa.

El conjunto se estructura en banco o predela, dos cuerpos y ático, organizados en tres calles de similar anchura, separadas por columnas de orden corintio.

El retablo incorpora esculturas de bulto redondo, relieves y una pintura sobre tabla que sirve de fondo al Calvario.

Desde el punto de vista ornamental, destaca por su arquitectura clasicista, con columnas estriadas, frontones de diferentes tipologías, entablamentos decorados y una rica ornamentación vegetal.

El conjunto se encuentra completamente dorado y policromado y conserva técnicas pictóricas de especial calidad, como los estofados y esgrafiados.

Así, los trabajos de restauración contemplan una intervención integral destinada a garantizar la estabilidad estructural y recuperar los valores artísticos del conjunto.

La actuación incluye la documentación gráfica y fotográfica, el desmontaje controlado del retablo, la desinsectación, el saneamiento del muro y del banco de apoyo, la revisión de la estructura y la consolidación del soporte de madera, además de los trabajos de carpintería y las reintegraciones necesarias.

Sobre la policromía y los dorados se han realizado tratamientos de fijación y sentado de los estratos levantados, eliminación de repintes, limpieza de las superficies policromadas y doradas, estucado de lagunas y reintegración cromática, siempre bajo criterios de mínima intervención y con materiales compatibles y reversibles.

Una vez finalizados los trabajos, se ha elaborado una memoria final de la intervención, que recogerá la documentación histórica, los estudios de materiales, el estado de conservación, los tratamientos realizados y las correspondientes pautas de conservación y mantenimiento.