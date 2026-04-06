Los restaurantes Canela en Rama y La Traserilla, ganadores del II Concurso de Menestra Palentina

Finalistas del concurso de Menestra Palentina - AYUNT. DE PALENCIA

PALENCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los restaurantes Canela en Rama y La Traserilla se han proclamado ganadores del II Concurso de la Menestra Palentina, en las categorías de Menestra Tradicional y Menestra Creativa, respectivamente.

Un total de diez establecimientos hosteleros de la capital ha participado en este certamen, organizado por la Asociación de Cocineros de Palencia 'La Cocina de la Bella Desconocida', en colaboración con CEOE Palencia, la Asociación General de Hostelería y el Ayuntamiento.

El presidente de la asociación La Bella Desconocida, Víctor Manuel Maestro, ha destacado la implicación de los participantes y la repercusión del concurso y ha agradecido el apoyo del apoyo del Ayuntamiento y la dedicación de los restaurantes "que cuidan este plato".

Por su parte, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado que el certamen refuerza la promoción turística y gastronómica de la ciudad. "Queremos poner en valor una recera de la tierra que nos diferencia del resto de España. Cuantos más restaurantes lo ofrezcan, mejor será para los visitantes que puedan venir a Palencia", ha indicado.

Los restaurantes participantes en esta edición han sido Picogallo Gastrobar, Canela en Rama, La Parrilla de Don Jamón, D'Candela, La Brasería, Cervecería San José, La Casa de Piedra, de Monzón de Campos; Kopa, La Traserilla y Maño.

El concurso ha culminado con unas jornadas gastronómicas que se han celebrado desde el pasado dos de abril en estos establecimientos, que han servido sus propias versiones de la Menestra Palentina.

El Ayuntamiento y la asociación La Bella Desconocida, en representación del sector hostelero de la ciudad, trabajan conjuntamente y siguen avanzando, con iniciativas como esta, en la creación de un sello gastronómico municipal, destinado a identificar, proteger y proyectar la calidad y singularidad de la cocina palentina y, en concreto, de su menestra.