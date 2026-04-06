Retenciones en la A-62 en Tordesillas (Valladolid) tras una colisión múltiple con un menor herido

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.
Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 6 abril 2026 14:23
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   VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un niño de 6 años ha resultado herido tras una colisión en el que se han visto implicados cuatro turismos en el kilómetro 142 de la A-62, sentido Valladolid, dentro del término municipal de Tordesillas.

   Los hechos se han producido a las 13.36 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos.

   El personal facultativo ha atendido al menor con dolores de hombro y brazo. Desde la Dirección General de Tráfico se han comunicado retenciones a causa de este accidente.

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