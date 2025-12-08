Retenciones en la A-62 en Tordesillas (Valladolid), donde se han producido tres accidentes en hora y media

Imagen de una cámara de tráfico de Valladolid en la A-62 a su paso por Tordesillas. - DGT

TORDESILLAS (VALLADOLID), 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico informa de retenciones de unos 5 kilómetros en la autovía A-62 a su paso por Tordesillas (Valladolid), en una zona en la que se han producido este lunes tres accidentes en un lapso de hora y media, que se han saldado con una persona herida y atendida por efectivos de emergencias.

Según la información de la DGT, consultada por Europa Press, a las 19.00 horas se informaba de 4,5 kilómetros de tráfico congestionado entre los puntos kilométricos 154 y 149,5, de la A-62 en sentido Valladolid.

El Servicio de Emergencias Castilla y León ha informado de tres accidentes de circulación ocurridos en dicho tramo o en las cercanías en la tarde de este lunes. Así, a las 16.56 horas se recibía el aviso de la colisión de dos turismos, sin heridos, en el kilómetro 143.

Poco después, a las 17.38 horas, se producía otra colisión de dos turismos, sin heridos, en el kilómetro 145.

A las 18.21 horas se informó de la colisión de dos turismos y una furgoneta, inicialmente sin heridos, en el kilómetro 150. Pero en este caso la Guardia Civil ha solicitado posteriormente asistencia para un varón de 21 años, consciente con dolor de pecho y cuello. Una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una ambulancia al lugar.