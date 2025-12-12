Los retos de la vitivinicultura, a examen en enero en las ferias Agrovid y SIEB en Valladolid

Los retos de la vitivinicultura, a examen en las ferias Agrovid y SIEB en Valladolid . - J.C.CASTILLO

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo provisional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las medidas de apoyo al sector vitivinícola abre nuevos horizontes, según coinciden en señalar los expertos y profesionales. En este contexto, Agrovid y el Salón Ibérico de Equipamiento para Bodega (SIEB) abordarán en la Feria de Valladolid, entre el 27 y el 29 de enero de 2026, cuestiones como las que se plantean en el denominado "paquete del vino": desalcoholización, etiquetado, inversiones para hacer frente a los desafíos climáticos, etc.

La Federación Española del Vino (FEV) ha mostrado su satisfacción por este acuerdo político "para ayudar al sector a afrontar los importantes desafíos sociales, económicos, geopolíticos y medioambientales que está atravesando y a reforzar su competitividad a futuro"; y en palabras de su director general, José Luis Benítez, esta aprobación supone "un reconocimiento explícito a la importancia socioeconómica del sector en Europa y en España".

Feria de Valladolid, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria (COIACLC) está ultimando el programa de conferencias y mesas redondas que se llevarán a cabo durante esas tres jornadas y cuyas temáticas están orientadas a poner sobre la mesa aspectos que permitan a visitantes y expositores escuchar diferentes voces, conocer casos de éxito e intercambiar opiniones con otros profesionales.

"La vitivinicultura vive momentos trascedentes y certámenes como Agrovid y SIEB son una excelente oportunidad para el análisis, la recopilación de información, el descubrimiento de novedades y, en definitiva, para ayudar en la toma de decisiones a la hora de realizar inversiones en viñedo y bodega", ha manifestado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Agrovid y SIEB son dos salones monográficos, de periodicidad bienal, organizados por Feria de Valladolid que se celebrarán del 27 al 29 de enero próximos en el recinto vallisoletano. El desarrollo simultáneo de ambos permite a los visitantes obtener una amplia visión sobre las propuestas que fabricantes, distribuidores e importadores presentan en cuanto a maquinaria, equipos y servicios para los trabajos en viñedos y bodegas.

La oferta comercial que se presentará en Agrovid y SIEB incluye un abanico de soluciones que tratan desde el trabajo de suelo o sistemas de riego hasta etiquetado, líneas de embotellado, tonelería o limpieza. Otros segmentos con representación en la feria son los tratamientos para protección de cultivos, drones, viveros, modelos de predicción de enfermedades, postes, maquinaria, análisis y laboratorios, soluciones integrales para bodegas, envases y embalajes, mangueras y válvulas, tratamiento de fluidos, trazabilidad, barricas, depósitos, corchos, etc.

La participación internacional cuenta con fabricantes de Italia, Bélgica y Portugal y la presencia española dibuja un mapa con provincias de Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco, La Rioja, Madrid, Navarra, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón.

CASI UN MILLÓN DE HECTÁREAS

El potencial de producción vitícola de España asciende a 929.472 hectáreas, según el informe publicado por el Ministerio de Agricultura el pasado mes de octubre, y de ellas, el 97,17 por ciento corresponde a superficie plantada de viñedo.

Castilla-La Mancha acumula el 47 por ciento de esa superficie y Castilla y León se sitúa en segundo lugar, con más de 85.000 hectáreas. El tercer puesto corresponde a Extremadura, seguida de Cataluña y Comunidad Valenciana; a continuación, Galicia, Aragón, La Rioja y Andalucía.

La evolución desde la campaña 2011/12 muestra una reducción de 122.364 hectáreas a nivel nacional, si bien las comunidades de Castilla y León, La Rioja y Galicia han experimentado incrementos del 8,2, 3,5 y 1,8 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, en 2025 el Ministerio de Agricultura autorizó la plantación de 914 nuevas hectáreas de viñedo, de las cuales el 70 por ciento corresponde a viticultores con pequeñas y medianas explotaciones y de ellos el 21 por ciento son jóvenes y un 2,7 por ciento se destina a jóvenes de nueva incorporación a la vitivinicultura.

La distribución por comunidades autónomas sitúa a Castilla-La Mancha en primer lugar, con 472 hectáreas, seguida de Castilla y León con 126 y Cataluña con 115 hectáreas.