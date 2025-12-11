La revista 'Jugando entre recuerdos' recoge los juegos populares sorianos a través de la memoria de los mayores

'Jugando Entre Recuerdos' Trasladada A Los Niños Los Juegos Populares Sorianos A Través De La Memoria De Las Personas Mayores - EUROPA PRESS

SORIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria y Senior Servicios Integrales han lanzado la revista 'Jugando entre recuerdos' con el objetivo de trasladar a los niños los juegos populares sorianos de la infancia a través de la memoria de las personas mayores.

Se trata de una iniciativa que busca fomentar la convivencia entre generaciones y poner en valor la memoria y las tradiciones locales y cuyos protagonistas son los usuarios de servicios sociales.

La concejal de Servicios Sociales, Ana Romero, y la delegada social de Senior Servicios Integrales, Laura Cantero, han detallado esta iniciativa que se ha presentado este jueves ante los protagonistas y trabajadores del Ayuntamiento y de Senior.

En este sentido, Romero ha señalado que este proyecto pone en el centro a las personas mayores que abren su memoria, sus sueños y su infancia a todos, al contar con juegos que muchos no conocen.

"Es precioso ver cómo que estas personas, que han construido Soria, jugaban de pequeños", ha señalado la edil, al tiempo que ha agradecido la labor de las trabajadoras que han compartido experiencias con estos usuarios, a las que les han trasladado sus recuerdos de niñez y ha incidido en la necesidad de luchar contra la soledad no deseada, con el Ayuntamiento "para ayudar como entidad más cercana".

JUGAR EN COMUNIDAD

Precisamente, Cantero ha abierto la posibilidad de acudir a los colegios, con los protagonistas de la revista, para que cuenten a los escolares estos juegos a los que se dedicaban muchas horas hace unos 60 o 70 años, y que lo propios usuarios y los niños puedan jugar juntos.

Así, ha señalado que es una revista para niños, para que sean los depositarios de los conocimientos de las personas mayores, poner a los mayores en el centro de la intervención y darles el protagonismo de explicar cómo jugaban en la infancia.

"Muchos juegos de tiempos de guerra y posguerra, lo que hace que los más pequeños vean que alejarse de las pantallas y jugar en comunidad es lo idóneo, y además se asocian los juegos a la memoria de las personas mayores, de ahí el título de la revista", ha incidido la delegada social de Senior Servicios Integrales.

La revista recoge juegos como la estornica, el escondite, la muñeca de trapo, bote botero, la tanguilla, el pañuelito, los tacones de lata, los conejos, el aro o las tablas.