Los Reyes Magos se acercarán a los vallisoletanos el día 5 pero sin horario fijado "ni aglomeraciones"

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el Ayuntamiento no se siente "afectado" por la recomendación que ha lanzado la Junta de Castilla y León para que no se celebren las tradicionales Cabalgatas de Reyes y ha recordado que la opción que previsto el Consistorio "con los Reyes Magos" no es "una cabalgata ni móvil ni estática, como harán en la ciudad de Madrid".

Así lo ha señalado Puente este viernes, en declaraciones recogidas por Europa Press, después de que la Junta haya publicado este viernes en el Bocyl diversas recomendaciones para los ayuntamientos en relación a evitar los habituales eventos navideños, como cabalgatas, carreras populares y similar.

El alcalde vallisoletano ha subrayado que "hace ya tiempo" que se anunció que Valladolid no tendría cabalgatas "al uso", por lo que ha considerado que el Ayuntamiento no tiene que atender a esa recomendación porque ya había descartado ese tipo de evento.

Eso sí, Puente ha recordado que "se ha hablado con los Reyes Magos" para que "se dejen ver por toda la ciudad" pero no será "un cabalgata móvil ni estática", sino que intentarán acercarse a los ciudadanos, "a sus barrios y sus calles" en la víspera de Reyes "haciendo uso de esa capacidad mágica que tienen".

"Lo que el Ayuntamiento ha previsto en el acuerdo con los Reyes Magos es una fórmula alternativa que evite las aglomeraciones en las vías públicas y que evite el riesgo para los vecinos".

Para eso, el Consistorio facilitará que todos los vecinos puedan ver a los Magos "sin necesidad de aglomerarse ni de ni de agolparse" y para evitarlo no se avisará horarios previstos ni de circuitos de paso por los distintos lugares.

En cuanto a otro tipo de eventos, el regidor ha precisado que la carrera San Silvestre que se convoca para las próximas fechas tampoco será una cita "al uso", sino que será "online" y cada persona que quiera inscribirse podrá correr "por donde quiera" y subir el resultado de su carrera a una web.