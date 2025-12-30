Riofrío de Aliste (Zamora) se prepara para celebrar este 1 de enero Los Carochos, su mascarada tradicional

ZAMORA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Riofrío de Aliste (Zamora) se prepara para celebrar este 1 de enero una nueva edición de Los Carochos, su mascarada tradicional. "Los once personajes de la mascarada de Los Carochos están en capilla. Ultiman ya su preparación con el repaso, en primer lugar, a la situación en que se encuentra la estrafalaria indumentaria que vestirán el día 1 de enero", han asegurado los organizadores.

La mascarada de Riofrío de Aliste es un teatro al aire libre en el que participan los personajes y en el que se involucra al pueblo entero y a los cientos de visitantes que durante la primera mañana del año acuden a la localidad.

Los protagonitas principales son el Diablo Grande y el Diablo Chiquito, que recorrerán el pueblo durante varias horas, desde las doce del mediodía hasta bien entrada la noche.

"Con el tamboril afinado, las cencerras y los cencerros en reposo, la carocha guardada celosamente como oro en paño, el humo custodiado a buen recaudo, las castañuelas ceñidas con las vistosas cintas de colores, el lino bien apiñado en un manojo, los caramelos del bautizo oportunamente protegidos y las corchas listas para pasar por la brasa antes de tiznar la cara de propios y extraños, los habitantes de Riofrío esperan ya impacientes el lanzamiento del cohete que marque el inicio del rito", han añadido desde la Asociación Cultural Amanecer de Aliste.

Diablos, filandorros, guapos y otros personajes marcarán el caos en las calles de Riofrío e improvisarán entre los visitantes, entretenidos chascarrillos o inesperados movimientos solo al alcance de quienes conozcan la simbología de una "mascarada compleja a juzgar por la variedad de escenas, a veces, sin pronunciar una palabra".

A lo largo del día, los componentes de Los Carochos visitarán a sus convecinos, casa por casa, a pedir el aguinaldo y, paralelamente, en los espacios públicos dejarán constancia de la diversidad de significados y de la identidad colectiva que caracterizan a esta mascarada.

El 1 de enero es día de mascaradas en la zamorana comarca de Aliste. Además de Los Carochos, salen a la calle Los Diablos, en Sarracín de Aliste, y Los Cencerrones, en Abejera.