La Rondilla recupera su mercado y confía en completar sus puestos para "construir comunidad y dar vida al barrio"

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rondilla ha recuperado su mercado después de una inversión que se acerca a los dos millones y con la mitad de los puestos ya a pleno funcionamiento --ocho de un total de 16-- pero con la "seguridad" de que se llenarán al representar "una oportunidad única para emprender, construir comunidad y dar vida al barrio".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado hoy el renovado Mercado Municipal, que hace unos días iniciaba su nueva etapa con la apertura de los primeros puestos después de que en 2022 cerrara sus puertas.

Se trata de un espacio "moderno, sostenible y plenamente integrado en la vida del barrio, que contribuirá a dinamizar la economía local y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". "Los mercados municipales son mucho más que lugares de compra: son puntos de encuentro, convivencia y apoyo al comercio de proximidad. El nuevo Mercado de La Rondilla refuerza ese papel, adaptándose a las necesidades del siglo XXI sin perder su esencia tradicional", ha apostillado.

Durante su intervención, Carnero ha explicado la actuación sobre el inmueble que se ha movido "en dos planos fundamentales". El de la rehabilitación, donde se ha ganado en luminosidad y con la creación de una "pequeña ágora" que permitirá realizar diversas actividades para llevar al mercado "más allá de lo meramente comercial". Además contará con accesos tanto a Tirso de Molina, Las Moradas y López de Rueda, algo "importante y fundamental", según ha consierdado el regidor.

"En resumidas cuentas, contamos con 18 espacios, en total 16 que tienen un carácter dedicado principalmente a la alimentación y otros dos que tienen que ver con la restauración y el servicio de ocio", ha abundado.

Desde que en 2022 cerrara sus puertas para iniciar su rehabilitación, muchos han sido los trabajos realizados con el fin de lograr los objetivos propuestos: la rehabilitación integral del espacio, solventando los muchos problemas que presentaba este espacio que data de 1974, y la reorganización del programa comercial y el equipamiento del mercado con elementos modernos y nuevos servicios al cliente.

Esta actuación ha sido promovida por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, y ha contado con la cofinanciación de fondos europeos Next Generation_EU, que gestiona el Gobierno de España, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En la obra de rehabilitación se han invertido 1.866.633 euros, de los que el 60 por ciento son fondos PRTR y el 40 por ciento e IVA corresponde a fondos municipales. En el equipamiento se han invertido 359.057 euros (cofinanciado al 80 por ciento por fondos europeos y el 20 por fondos municipales), ha detallado el alcalde.

A la inauguración también ha asistido el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha celebrado esta apertura al suponer "una apuesta por el comercio de proximidad, por la innovación, por la sostenibilidad urbana y por el fortalecimiento del tejido comercial de Valladolid".

Desde Fecosva, su presidente Jesús Herreras ha apuntado que este tipo de mercados son una forma diferente de "dinamizar" la zona y constituye un espacio "para dar vida".

Por último, el presidente de los industriales del Mercado, Javier Serra, ha celebrado que La Rondilla recupere un espacio "tradicional, totalmente renovado y moderno" que vuelve a ser "punto de encuentro y de sabor y de vida de barrio". "Poco a poco el mercado irá tomando fuerza y estamos convencidos de que los puestos se llenarán, porque representa una oportunidad única para emprender y construir comunidad".

MERCADO RENOVADO.

Una vez concluida la obra civil, el mercado se presenta como un espacio "totalmente nuevo". Ha ganado en luminosidad, con mayor altura de los techos y ventanas y lucernarios que mejoran la ventilación y permiten la entrada de luz natural. Las obras han permitido también mejoras en la visibilidad y accesibilidad.

El mercado cuenta en total con 16 puestos para alimentación y otros usos complementarios, más otros dos destinados a hostelería: bar en el interior y un bar-cafetería en uno de los extremos, con entrada independiente desde la calle Tirso de Molina y que podrá contar con espacio de terraza.

Además de abordar una rehabilitación integral del edificio, la inversión realizada en el mercado ha contemplado también el equipamiento de la mayor parte de los puestos, dotándolos de un equipamiento moderno, sostenible y energéticamente más eficiente, con cámaras frigoríficas, mostradores y vitrinas refrigeradas.

Además del equipamiento de los puestos, el mercado se ha dotado con otros elementos con el fin de proporcionar mejores servicios a los clientes, entre los que destacan las taquillas inteligentes refrigeradas, el punto limpio de proximidad y la pantalla LED de alta resolución en su espacio central.

CANON REBAJADO

El Ayuntamiento ha contado con el apoyo de Fecosva en la definición del plan de promoción y captación, así como en la elaboración de estudios económicos y de rentabilidad que permitieran a los interesados disponer de más información a la hora de proyectar su futuro negocio.

Tras un primer proceso de licitación convocado en octubre de 2022 al que solo concurrieron tres industriales, en 2024 se convocó ese nuevo proceso. Esta nueva licitación ha llevado asociada una bajada del canon concesional de casi el 70 por ciento para situarse en los 41,25 euro/m2/año. Las concesiones se han otorgado por un plazo de 10 años.

A día de hoy disponen ya de titular un puesto de pollería, una carnicería, dos de pescadería, uno de encurtidos, dos de frutería y una panadería.

Aún quedan disponibles puestos para usos específicos como el de floristería, charcutería, bar o el espacio de restaurante, y otros puestos sin uso determinado que pueden acoger actividades variadas no necesariamente vinculadas a la alimentación.

Para la promoción de los espacios vacantes y el apoyo en la puesta en marcha de nuevos negocios en el mercado el Ayuntamiento cuenta con la plataforma 'Emprende Mercados Valladolid', desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio y CEOE Valladolid, así como con FECOSVA, que está apoyando a los industriales y al Ayuntamiento en todo el proceso de puesta en marcha del mercado.

Además, se han puesto a disposición de los nuevos industriales subvenciones destinadas a apoyar el inicio de su actividad económica en este mercado, que podrán solicitar a fondo perdido (hasta un máximo de 3.000 euros por puesto). El plazo de solicitud está abierto hasta el 2 de diciembre.

PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN

Coincidiendo con la reapertura del mercado, desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo se ha preparado un completo programa de dinamización comercial para el último trimestre del año, con el fin promocionar la apertura del espacio y atraer y fidelizar clientes.

Este programa cuenta con distintos tipos de actuaciones. Así, habrá una campaña de promoción, a través de la ruleta de la suerte con la que se pueden ganar bonos regalo de hasta 100 euros para su uso en el mercado y bolsas de la compra e isotérmicas. La campaña estará activa los días 7, 8, 9 y 10 de octubre.

También se llevarán a cabo talleres gastronómicos con cocina en vivo y degustación (16 de octubre); actuaciones musicales todos los meses, un servicio de ludoteca, con cuentacuentos y talleres infantiles el primer sábado de cada mes y en las vacaciones navideñas (con este fin el Ayuntamiento se ha reservado el puesto 6).

Además, está prevista una edición del bono-mercado como ya se hizo en la primavera pasada en otros mercados y que en esta ocasión se centrará en el lanzamiento de estos bonos-descuento para ser usados en el Mercado de La Rondilla.