De la Rosa apela al voto conservador en las elecciones autonómicas de quienes apoyaron al PSOE en las municipales

BURGOS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, aspira a que el partido logre en las elecciones autonómicas el voto de perfil más conservador o liberal de aquellos que se decantaron por los socialistas en clave municipal porque saben que el PSOE puede "garantizar una política seria y medidas reales para sus problemas del día a día".

En declaraciones a los medios antes de participar en el Comité Provincial del PSOE de Burgos, el secretario de Organización del partido ha señalado que ese es el objetivo de los socialistas, "intentar demostrar que desde el ámbito autonómico, desde la Junta, también se puede hacer una política cercana a los problemas reales del ciudadano".

Por ello, ha deseado que esa "misma confianza" que depositaron en el PSOE en las municipales se pueda volver a obtener en las elecciones autonómicas.

PRESUPUESTOS "FAKE" DE MAÑUECO

Durante su intervención también ha criticado las declaraciones del portavoz del Ejecutivo autonómico en las que aseguró que hay un "boicot" al proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 por parte del PSOE.

A este respecto, ha recordado que lo que ocurrió la semana pasada cuando se registró ese proyecto en las Cortes: "¿Acaso no se abstuvo el Grupo Popular en la mesa de las Cortes ante ese registro 'fake'".

De hecho, ha señalado que el PP "no avaló" el proyecto, razón por la que se ha preguntado "quién boicotea a quién", un punto en el que ha asegurado que es la propia Junta la que "impide a la hora de registrar de manera irregular ese proyecto de presupuestos que haya un debate en torno a las cuentas del año que viene".

"Mañueco convocó a los medios a un acto de propaganda para contarnos la carta a los Reyes Magos que tienen esos presupuestos 'fake' sin previamente haber consensuado absolutamente nada", ha añadido, para después remarcar que cuando los 'populares' "empiecen a hacer las cosas bien encontrarán a los socialistas en una posición exigente respecto a las cuentas del año que viene".