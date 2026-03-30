El Rosario Penitencial y los faroles que alumbran al Cristo de las Siete Palabras este Martes Santo en Burgos

BURGOS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
'Jesús Atado a la Columna' y el 'Santo Sudario' tomarán las calles de la capital burgalesa, este Martes Santo, a partir de las 20,15 horas en el Rosarío Penitencial, que dará paso, cuando haya caído la noche, a la procesión de las Siete Palabras.
Así, a las 20,15 horas saldrá del Círculo Católico Obrero el Rosario Penitencia Obrero, alumbrado por la Cofradía de la Santa Columna y Círculo Católico de Obreros, que discurrirá por calle Concepción, plaza Luis Martín Santos, puente Bessón, paseo de la Audiencia, puente Santa María, plaza Vega, calle de San Cosme y Concepción.
A las 22,15 horas será el turno de la procesión de Las Siete Palabras en la que las cruces y faroles acompañarán al Santísimo Cristo de Burgos, alumbrado por los hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras y por representantes del resto de las hermandades burgalesas.
Cristo estará alumbrado por siete cruces o faroles que representan cada una de las siete palabras que Cristo pronunció cuando fue crucificado.
Este desfile discurrirá por Plaza Santa María, calle Santa Águeda, ccalle Barrantes, Eduardo Martínez del Campo, Paseo de la Audiencia, Arco de Santa María, Plaza del Rey San Fernando, calle Nuño Rasura, Santa Águeda y Plaza Santa María para regresar al punto de partida, la Catedral.