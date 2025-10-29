Rubio defiende que Martínez "no tuvo intención de mofa" con sus palabras sobre León y llama a la "calma"

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, ha llamado a la "calma" tras las críticas a las declaraciones del secretario autonómico del partido y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sobre la omisión de la 'y' de Castilla y León durante y ha asegurado que estas palabras "no tuvieron intención de mofarse o faltar al respeto".

De esta forma se ha expresado la vicesecretaria general del PSCyL en relación con las palabras que el líder del partido en la Comunidad pronunció en el marco de unas jornadas socialistas celebradas en León, que contaron con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Precisamente, Rubio ha hecho énfasis en que el líder autonómico del PSOE "siempre ha dejado claro el respeto que siente por las dos regiones que componen la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la forma en que determinados territorios han crecido de forma desigual".

Por todo ello, ha llamado a la "calma" y ha señalado que es "injusto" sacar de contexto una parte recortada de una larga intervención en la que se abordaron cuestiones como la cohesión territorial, si bien ha mostrado su "absoluto respeto" hacia aquellos que han criticado la postura de Martínez.

No obstante, también ha reclamado respeto para quienes impulsan un proyecto distinto para cambiar la situación de la Comunidad después de "casi 40 años de políticas 'populares' que han maltratado a la provincia de León".

"Creo que no ha habido sentido de mofa o burla y hay que tomarse las cosas con más calma y analizar el mensaje completo", ha apostillado la vicesecretaria general del PSCyL.

"BUENA RELACIÓN" CON UPL

En este sentido, Rubio ha remarcado la "buena relación" que mantienen los socialistas con la Unión del Pueblo Leonés (UPL), con quien gobierna en coalición la Diputación de León, un punto en el que ha subrayado que respeta "profundamente" a todos los partidos político porque cree que la democracia es "muy importante".

De hecho, ha resaltado que el pacto de gobierno "goza de buena salud y lo demás es ruido". A este respecto, ha vuelto ha señalar que carece de sentido criticar las palabras del secretario general del PSCyL cuando, precisamente, eligió León para lanzar su candidatura a la Presidencia de la Junta.