Rueda (Valladolid) inaugura este domingo el circuito de carreras 'Corriendo entre Viñas', que aúna deporte y enoturismo

Publicado 12/09/2019 13:00:50 CET

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Rueda inaugurará este domingo, 15 de septiembre, la quinta edición del circuito de carreras 'Corriendo entre Viñas', una prueba que mantiene la celebración de una prueba en cada una de las cinco Denominaciones de Origen con las que cuenta la provincia de Valladolid.

Este domingo, Rueda acogerá la primera carrera de este año, con un recorrido para la categoría absoluta de 10 kilómetros, la mayoría de ellos entre viñedos. Le seguirán las pruebas en Cigales (DO Cigales), el 29 de septiembre; San Román de Hornija (DO Toro), el 6 de octubre; Valbuena de Duero (DO Ribera de Duero), el 19 de octubre, y concluirá en Mayorga de Campos (DO León), el próximo 26 de octubre.

A la presentación del evento, organizado por la Diputación de Valladolid, han asistido el diputado de Juventud y Deportes, Francisco Javier González; el concejal del Ayuntamiento de Cigales Jesús Martín; Helena Nieto en representación de la Ruta del Vino de Toro; el concejal del Ayuntamiento de Rueda Ernesto Pérez Monsalve; la gerente de la Ruta del Vino de Rueda, Cristina Solís; Miguel Ángel García, de la Ruta de Cigales; el gerente de la DO Cigales, Raúl Escudero; la presidenta de la Ruta del Vino de Cigales, Inés Salas y el director general de la DO Rueda, Santiago Mora.

Según ha explicado el diputado de Juventud y Deportes, Francisco Javier González, el objetivo de esta prueba es "aunar el deporte y el enoturismo" al tiempo que ofrece alternativas para la promoción y la práctica del deporte en las zonas rurales y para todas las edades.

Por su parte, el gerente de la DO Cigales, Raúl Escudero, ha destacado esta "magnífica iniciativa" que "armoniza" deporte y consumo moderado de alcohol, que son "perfectamente compatibles". Además, ha apuntado que septiembre es un mes "precioso" de "plena ebullición" en los viñedos y que permite también acercar gente al mundo rural.