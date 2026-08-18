La ruta 'Ieronimus' de la Catedral de Salamanca acogerá este miércoles 'La noche de los fotógrafos'

Vista de la Catedral desde una de las torres en una visita nocturna 'Ieronimus',. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

'La Noche de los Fotógrafos', una de las actividades más participativas de la programación de verano de 'Salamanca Culta y Oculta', tendrá lugar este miércoles, 19 de agosto, en el marco de las rutas 'Ieronimus' de la Catedral.

Entre las 21.00 y las 23.30 horas de esta jornada, Día Mundial de la Fotografía, los participantes podrán acceder a las Torres de la Catedral para fotografiar Salamanca al anochecer y durante las primeras horas de la noche, y disfrutar de unas vistas privilegiadas del conjunto monumental catedralicio, del casco histórico iluminado y del río.

La actividad ofrece una oportunidad única para aficionados y profesionales de la fotografía, que podrán captar la ciudad desde uno de sus enclaves más emblemáticos, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Las entradas tienen un precio de cinco euros y pueden adquirirse a través de la página web de Ieronimus. Este tipo de propuesta sirve para "descubrir el patrimonio, la historia y la cultura de la ciudad" como subraya el Consistorio salmantino.

Junto a esta iniciativa especial, la programación de 'Salamanca Culta y Oculta' mantiene durante las próximas semanas su oferta de actividades culturales y patrimoniales.

Los visitantes podrán disfrutar de las visitas nocturnas a Scala Coeli, Torres de la Clerecía, que se celebran los viernes y sábados hasta medianoche, así como de la visita guiada nocturna 'Mientras la Catedral duerme', una experiencia que permite recorrer 'Ieronimus' fuera del horario habitual y descubrir la Catedral desde una perspectiva diferente.

Asimismo, el patrimonio histórico y artístico de la ciudad continúa como protagonista con las teatralizaciones 'Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo' y 'La constelación de retablos barrocos', dos propuestas que acercan al público la historia, el arte y el legado intelectual salmantino a través de recorridos teatralizados.

Los espacios arqueológicos municipales también mantienen su actividad. El Museo del Cerro de San Vicente ofrece visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas y la actividad familiar 'Conviértete en arqueólogo', mientras que el Parque Arqueológico del Botánico continúa con sus visitas guiadas con gafas de realidad virtual y las observaciones astronómicas con telescopio.

La programación incluye, además, las visitas guiadas 'Patrimonio y leyendas del río Tormes', los recorridos por la galería urbana del Barrio del Oeste, la visita 'Ecos de una ciudad' en el Cementerio de San Carlos Borromeo, así como las propuestas permanentes de la Ruta de Miradores de Salamanca y la Ruta de Personajes y Esculturas, que permiten descubrir la ciudad de forma libre.

En el apartado de 'Salamanca Oculta' continúan las visitas guiadas y teatralizadas al Pozo de Nieve y el Convento de San Andrés, la apertura del Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas y el juego de búsqueda de pistas 'Salamanca eclipsa'.

Toda la información sobre horarios, reservas y condiciones de acceso puede consultarse en la web https://salamancaymas.es/salamanca-culta-y-oculta/