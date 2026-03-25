'Rutas de cine por Castilla y León' muestra en Salamanca un recorrido por los escenarios de película de la Comunidad

La exposición 'Rutas de cine por Castilla y León’ en el Museo del Comercio de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Rutas de cine por Castilla y León' hace un recorrido por los escenarios de película de la Comunidad que se puede ver en el Museo del Comercio de Salamanca hasta el 15 de junio.

El concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha inaugurado este miércoles la muestra acompañado del comisario de la exposición, Pedro Gallego de Lerma, y el artista madrileño Luis Pérez Calvo.

Fernández Silva ha señalado que la muestra acerca al visitante a las ciudades, pueblos y entornos naturales de Castilla y León que han sido escenarios de películas. Refleja, además, la vastedad del territorio y la grandeza histórica y paisajística de la región, que le han permitido ser considerada por el cine y la televisión como un gran plató de rodaje.

En 2025, Castilla y León Film Commission ideó cinco rutas cinematográficas que se reunieron en la exposición 'Un viaje de película por Castilla y León', que fue presentada en Fitur y expuesta en el Centro Cultural Miguel Delibes.

'Rutas de cine por Castilla y León' ha ampliado esas rutas a siete, que son Territorio Oeste, Orson Welles, El Cid, Carlos Saura, Cine y Arte Miguel Delibes y Series (estas dos últimas ubicadas en las salas temporales del Museo).

ILUSTRACIONES

El artista madrileño Luis Pérez Calvo ha ilustrado las rutas y sus dibujos desenfadados y minuciosos capturan la esencia de cada localización, sin perder nunca el rigor de un cronista.

Su singular estilo, amalgama de cómic, imaginería de películas, anuncios y una visión topográfica muy personal refleja de un modo divertido y minucioso, la idiosincrasia de cada localización, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Además de intervenir los muros de las salas temporales cuyo carácter será efímero, Luis Pérez Calvo ha realizado un gran mural en la entrada del Museo del Comercio que permanecerá más allá de esta exposición.

La muestra se podrá disfrutar hasta el 15 de junio, de lunes a domingo de 10.00 horas a 14.00 horas y de martes a sábado de 17.00 horas a 20.00 horas.