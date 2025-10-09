El sabor del cocido se extiende por Valladolid con 42 restaurantes en la nueva guía de la Diputación

Presentación de la Guía del Cocido con el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Mojados, Adolfo López. - EUROPA PRESS

Un total de 42 restaurantes de la provincia vallisoletana han participado en la tercera edición de la Guía del Cocido, una iniciativa impulsada por la Diputación de Valladolid que busca reivindicar este plato como "emblema" de la gastronomía castellana y consolidarlo como "atractivo turístico".

En este marco, el restaurante El Cossío, en el municipio vallisoletano de Mojados, ha sido el escenario elegido para el arranque de esta edición, en un acto que ha puesto de manifiesto el cocido como símbolo de "tradición".

La guía, en colaboración con Alimentos de Valladolid, recoge información "práctica, sencilla y breve" para degustar este plato en distintos puntos de la provincia, con precios que oscilan entre los 12,50 y los 35 euros, según información recogida por Europa Press.

Esta guía, ya disponible a través de los diferentes canales que tiene la Diputación Provincial de Valladolid y de la Asociación de Hosteleros, también ofrece los días en los que los ciudadanos podrán degustar este "manjar" en cada establecimiento.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha destacado que el cocido fue sustento "básico" de muchas familias en otros tiempos y hoy se ha transformado en "un reclamo gastronómico y turístico de la provincia y sus pueblos".

Asimismo, Íscar ha insistido en que el cocido "combina tradición e innovación" y ha agradecido a todas las personas implicadas en la elaboración de esta guía. "Hay personas que creen en el territorio, que apuestan por el mismo y por el que defienden la gastronomía, algo tan importante en nuestra tierra", ha señalado el presidente.

Por otro lado, el alcalde de Mojados, Adolfo López Ramiro, ha agradecido que el municipio acoja esta cita gastronómica y ha reconocido al restaurante El Cossío como "un establecimiento emblemático que simboliza la tradición de la provincia".

Entre los participantes de esta iniciativa figuran Mesón Quevedo, en Arrabal de Portillo; Restaurante Casa Peña, en Villalón de Campos; Mesón El Harreñal, en San Pedro de Latarce; o clásicos de la capital como Don Bacalao, La Tasca Castellana, Restaurante Herbe o el Hotel Olid.