Saborea CyL recibe el Premio CERMI por generar empleo inclusivo en el medio rural. - ASPAYM

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Saborea Castilla y León ha sido distinguida con el Premio cermi.es 2025 en la categoría de Sostenibilidad Social, un reconocimiento que concede el CERMI a iniciativas que generan un impacto real, sostenido y medible en la vida de las personas con discapacidad y en el desarrollo de los territorios.

Se trata de un proyecto de economía social impulsado por Aspaym Castilla y León, en colaboración con la Diputación de Valladolid, que tiene como objetivo generar empleo para personas con discapacidad y otros colectivos con especiales dificultades, al tiempo que apoya al pequeño productor agroalimentario del territorio.

La iniciativa trabaja con cerca de un centenar de productores locales y una cuidada selección de unas 500 referencias, todas ellas adheridas a la marca Alimentos de Valladolid, sello de calidad impulsado por la Diputación Provincial que garantiza el origen, la calidad y la vinculación territorial de los productos.

La entrega del premio se ha celebrado esta mañana en la tienda de Saborea Castilla y León en Matapozuelos, en un acto institucional en el que el presidente del CERMI, Luis Cayo, ha hecho entrega de la placa y el pergamino acreditativos a Francisco Sardón, director ejecutivo de Aspaym Castilla y León y presidente de CERMI Castilla y León. El acto ha sido clausurado por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

UN PROYECTO CON PRESENCIA FÍSICA Y DIGITAL

En la actualidad, Saborea Castilla y León cuenta con dos tiendas físicas, ubicadas en Matapozuelos y en Valladolid, además de una tienda online a través de saboreacastillayleon.com, lo que amplía su alcance y refuerza la sostenibilidad del proyecto.

Actualmente, siete personas trabajan en Saborea Castilla y León, con expectativas de crecimiento a medida que el proyecto consolida su implantación y amplía su red comercial y de productores.

Los datos oficiales reflejan una tasa de empleo de las personas con discapacidad del 28,9 %, frente al 69,7 % de la población sin discapacidad, una brecha de 40 puntos porcentuales que pone de manifiesto la necesidad de modelos de empleo dignos, estables y no asistenciales, centrados en la autonomía personal y la igualdad de oportunidades.

En este contexto, Saborea Castilla y León sitúa el trabajo digno y de calidad en el centro de su propuesta, apostando por la profesionalización, la estabilidad laboral y el reconocimiento del talento de las personas con discapacidad, al tiempo que genera valor añadido para el territorio.

El director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Fran Sardón, ha subrayado que "este premio reconoce una forma de hacer economía con impacto social real, donde el empleo es la principal herramienta de inclusión y de generación de oportunidades." Asimismo, ha indicado, "actúa como un canal de visibilidad y comercialización para pequeños productores que elaboran productos de gran calidad, pero no disponen de recursos para acceder a grandes canales de venta".

El presidente de CERMI, Luis Cayo, ha explicado que "con este premio se cierra un círculo virtuoso de valores sociales a través de la inclusión laboral y el desarrollo rural", al tiempo que ha puesto en relieve la importancia de que este proyecto cuente con una tienda online que permite "compartir con toda España productos de calidad que de otro modo llegarían difícilmente".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha indicado que el proyecto Saborea Castilla y León es el ejemplo perfecto de la filosofía de la inclusión. "Ha sabido maridar la excelencia de nuestros productos, de nuestra marca Alimentos de Valladolid, con un valor añadido incalculable: la inclusión laboral", ha señalado.

También ha afirmado que este premio reconoce que la gastronomía y el sector agroalimentario deben ser "motores de integración" y destaca que Saborea Castilla y León demuestra que los productos de la provincia de Valladolid "saben mejor" cuando detrás de ellos hay un compromiso con la diversidad. Por último, ha aseverado que se trata de una apuesta por el empleo protegido, por la formación y por dar visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad en un sector tan estratégico.

APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR

Saborea Castilla y León actúa como escaparate estratégico para pequeños productores agroalimentarios, muchos de ellos ubicados en entornos rurales, ofreciéndoles visibilidad, promoción y canales de comercialización a los que difícilmente podrían acceder de forma individual, ya sea por el elevado coste de determinados puntos de venta o por la falta de recursos para la venta online.

Esta colaboración directa garantiza a Saborea Castilla y León una oferta gastronómica gourmet, de alta calidad y muy exclusiva, compuesta por productos singulares que rara vez se encuentran en los canales de distribución habituales y que reflejan la identidad, el saber hacer y la diversidad del territorio.

El Premio CERMI 2025 en la categoría de Sostenibilidad Social consolida así a Saborea Castilla y León como un referente en empleo inclusivo, apoyo al pequeño productor y valorización del territorio, reforzando la trayectoria de Aspaym Castilla y León en innovación social y desarrollo rural con impacto.