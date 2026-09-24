Salamanca acogerá la jornada 'Aprendemos juntos' con las ponencias de Jon Sistiaga, Arun Mansukhani y Elisabet Benavent - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca acogerá el 22 de octubre una jornada titulada 'Aprendemos juntos', iniciativa educativa orientada a divulgar conocimiento y herramientas para afrontar retos personales, sociales y educativos.

En esta ocasión, el evento concentrará a cerca de 1.000 personas y contará con las ponencias de la escritora Elisabet Benavent, el psicólogo Arun Mansukhani y el periodista Jon Sistiaga.

La jornada se vertebrará en torno a estas tres ponencias protagonizadas por voces influyentes en sus respectivos campos.

Por un lado, el psicólogo clínico Arun Mansukhani desgranará las complejidades de las relaciones afectivas actuales bajo el título 'Amar en tiempos de series, canciones y algoritmos'.

Por su parte, la escritora Elisabet Benavent abordará la fina línea entre la literatura y la cotidianidad con su charla 'Cuando la ficción habla de la vida real'.

Finalmente, el periodista Jon Sistiaga invitará a la audiencia a reflexionar sobre el propósito, planteando una pregunta universal: '¿Qué da sentido a una vida?'.

El responsable de Marketing y Digital Sales del organizador, BBVA España, Ricardo Maldonado, ha asegurado durante la presentación de la jornada en el Ayuntamiento de Salamanca que los tres "referentes de la psicología, la literatura y el periodismo" que se pasarán el testigo en el Palacio de Congresos, explorarán "cómo nuestros vínculos nos construyen y dan significado a nuestra vida".

"Queremos ser el corazón intelectual de una iniciativa que habla de lo que de verdad nos importa: el pensamiento crítico, la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar de las personas", ha subrayado por su parte el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien ha resaltado la colaboración entre las institucionales públicas y las empresas.

"Hace más de ocho siglos que en la Universidad de Salamanca defendemos la idea de que el conocimiento sólo tiene sentido si llega a la gente y sirve para mejorar nuestras vidas", ha indicado.

"Para BBVA es una enorme satisfacción traer aquí un proyecto que nació en 2018 con una convicción muy sencilla: dar voz a grandes referentes que comparten sus conocimientos, experiencias e historias para inspirarnos, pero sobre todo para ofrecernos herramientas útiles que nos ayuden a avanzar", ha destacado por su parte la directora de la Territorial Noroeste de BBVA, Guadalupe Hernández.

Por último, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo ha subrayado que Salamanca "vive una transformación ligada a la tecnología, la ciencia, la innovación, la investigación y la logística. Una transformación que debe medirse, sobre todo, por lo que supone para las personas".

Para asistir a este encuentro, se ha diseñado un proceso de asistencia abierto al público de cara a las próximas semanas.

A partir del 5 de octubre, las invitaciones estarán disponibles para su solicitud, con acceso al evento de carácter gratuito y las plazas se asignarán hasta completar el aforo disponible del recinto.