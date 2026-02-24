Salamanca, Ávila y Cáceres batieron este lunes su récord de temperatura máxima más alta para febrero

Mapa elaborado por la Aemet con las estaciones que han batido el récord de temperatura máxima más alta en febrero - @AEMET

Las estaciones meteorológicas de Salamanca, Ávila y Cáceres batieron en la jornada de este lunes, 23 de febrero, su récord de temperatura máxima más alta para el segundo mes del año y alcanzaron en concreto los 23,5; 21,0 y 23,3 grados en cada caso.

Además y según los datos difundidos este martes por la AEMET recogidos por Europa Press, en el caso de Salamanca el récord se batió por un grado centígrado de diferencia en una serie de 56 años de antigüedad.

La AEMET ha explicado además que en España ha habido este mes una alternancia de periodos con temperaturas superiores a las habituales y momentos en que quedaban en torno a los valores normales para la época.

"Las borrascas han llegado con aire templado y no se han producido episodios fríos a lo largo del mes", ha precisado el organismo estatal de meteorología.