Salamanca contará con 128 huertos urbanos y un nuevo carril bici junto a la estación de ferrocarril - Europa Press

SALAMANCA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes un proyecto de urbanización para transformar un solar degradado junto a la estación de tren en un nuevo parque público. La iniciativa contempla la creación de 128 huertos urbanos, paseos peatonales y un tramo de carril bici destinado a completar la conexión entre los barrios de Garrido y Comuneros. Esta actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 1.198.369,95 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

La intervención se enmarca en la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca' y el Plan de Actuación Integrado 'Europa transforma nuestros barrios'. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión territorial. Para el conjunto de esta estrategia, el consistorio salmantino ha dispuesto de una inversión total de 15.227.851 euros, de los cuales el 60 por ciento procede de fondos europeos.

García Carbayo ha destacado la importancia de revitalizar esta zona de la ciudad mediante el enlace del nuevo parque con el proyecto Raíles Verdes y una futura promoción de 33 viviendas públicas de alquiler. Según ha explicado el regidor, los huertos urbanos se han consolidado en el municipio como una herramienta de regeneración ambiental y sociocultural. En este sentido, ha señalado que la experiencia previa en la ribera del Tormes avala este modelo como un generador de hábitos saludables y formación ambiental.

La actuación principal consiste en la adecuación de un espacio vallado donde se ubicarán las parcelas de cultivo, de unos 30 metros cuadrados cada una, con orientación sureste para favorecer la producción. El recinto dispondrá de zonas estanciales comunes con pérgolas y mesas de picnic para los usuarios. Asimismo, el entorno contará con paseos peatonales de materiales naturales, 50 bancos, la plantación de 50 árboles frutales y 2.000 metros cuadrados de pradera naturalizada con sistemas de riego por goteo y alumbrado eficiente.

El proyecto técnico incluye la construcción de 420 metros de carril bici que conectarán la estación de ferrocarril con el Túnel de la Televisión. Esta infraestructura dará continuidad a la red ciclista local, que ya supera los 126 kilómetros de recorrido total uniendo la capital con diversos municipios del alfoz. El nuevo tramo permitirá reforzar la interconexión entre los barrios residenciales y puntos estratégicos de la ciudad como el complejo hospitalario, el campus universitario y los centros de transporte.