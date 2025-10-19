Salamanca iluminará este lunes de azul la fuente de la Puerta de Zamora por el Día de la Espondilitis

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca iluminará este lunes, 20 de octubre, de color azul la fuente de la Puerta de Zamora con motivo del Día Nacional de la Espondilitis Anquilosante.

Además, los paneles luminosos repartidos por la ciudad difundirán mensajes de concienciación social, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Salamanca de apoyar a los grupos de ayuda mutua en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. La iniciativa proviene a petición de la Asociación Salmantina de Espondiloartritis (ASEA)