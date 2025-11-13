'Salamanca es Navidad' busca convertir la ciudad en destino turístico y comercial con el encendido de luces el día 27

El alcalde, Carlos García Carbayo, durante la presentación de 'Salamanca es Navidad' - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Salamanca es Navidad' aúna la programación municipal que se inaugurará el próximo día 27 de noviembre con el encendido de las luces en la ciudad y que busca convertir a la ciudad en destino turístico y comercial.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha detallado durante la presentación de la programación que ese día tendrá lugar, a las 18.30 horas, el encendido de toda la iluminación navideña que supera el millar de adornos en más de un centenar de calles.

La intención del Ayuntamiento es posicionar a Salamanca "como destino turístico en estas fechas", ha remarcado el primer edil, y para ello ha recordado que hace tres años se inició un proyecto para dar una "vuelta de tuerca" con lo que se había hecho en la programación navideña.

Con este objetivo en mente, el Consistorio ha apostado por convertir la ciudad en un parque navideño al aire libre. En este sentido, el alcalde ha destacado que el primer año las actividades tuvieron "gran acogida" y el año pasado "el éxito fue desbordante".

"Queremos desestacionalizar el turismo y buscar un revulsivo para el comercio local", ha añadido el regidor, ya que "hoy, el turismo navideño es tendencia".

ACTIVIDADES Y LUCES

De esta forma, habrá decoraciones especiales en la plaza de los Bandos, plaza de la Libertad, plaza del Mercado, parque de Colón, Concilio de Trento, calle la Rúa, plaza de Anaya, atrio de la Catedral, Rondín de las Edades del Hombre, plaza de los Leones, Patio Chico, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Valmuza, parque Carmelitas, plaza Huerta Otea, parque de la Alamedilla o Museo del Comercio.

El horario de encendido será, de lunes a jueves, desde el anochecer hasta las 23.00 horas y desde el anochecer hasta las 00.00 horas, los viernes, sábados, domingos y festivos.

Tal y como ha enumerado el primer edil, la Plaza Mayor se convertirá en uno de los espacios centrales de esta programación con la colocación de un árbol de Navidad iluminado, de 23 metros de altura, como elemento decorativo principal y un espectáculo de videomapping, luz y sonido que lleva por título 'El astronauta y la estrella que guía los sueños', del que se proyectarán todos los días desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero cuatro pases.

Además, habrá un segundo videomapping en el Patio Chico, con el título 'El cielo de los sueños' con tres pases diarios en las mismas fechas. En la Plaza, además, se estrenará la programación 'Los sonidos navideños de la Plaza' con once conciertos programados entre el 28 de noviembre y el 21 de diciembre.

Por su lado, el Huerto de Calixto y Melibea volverá a transformarse en un jardín mágico gracias a una experiencia inmersiva que generará secuencias para crear una ilusión de movimiento. Abrirá al público todos los días de 18.30 a 22.00 horas.

Y también habrá proyecciones de luz en el lienzo de la muralla que rodea al jardín como novedad este año. Además, la Plaza de Anaya acogerá de nuevo un mercado navideño que ofrecerá productos típicos de esas fechas y los Jardines de Santo Domingo de la Cruz se transformarán en un paisaje polar.

En cuanto a los belenes de la ciudad, este año se suma uno nuevo que estará ubicado en la Fonda Veracruz, y que se realiza en colaboración con la Asociación de Belenistas Peña de Francia.

Por otro lado, la sala de exposiciones de la Torre de los Anaya volverá a acoger el tradicional Belén, realizado en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.

Y la Torre de los Anaya también acogerá la recreación de una ciudad navideña cedida por Sergio Iván González. La música también será protagonista del 11 al 23 de diciembre con el ciclo de Navidad Polifónica en el que participarán diecisiete corales de la ciudad, las diferentes agrupaciones del Coro Ciudad de Salamanca, los coros de la Escuela Municipal de Música y Danza, la Coral Annuba, el Coro Tomás Luis de Victoria, el Parentum Chorus, la Coral Salmantina, la Coral Eufonía, el Coro Francisco Salinas, el Coro de Música Antiqva, el Coro Meraki, el Coro Ars Nova, el Coro Contrapunto, el Grupo Quartteto y el Coro della Pietà.

Los conciertos tendrán lugar en la Catedral Vieja y en el Auditorio de San Blas. Cabalgata de Papá Noel y los Reyes El alcalde de la ciudad ha indicado que el domingo 21 de diciembre "llegará Papá Noel a Salamanca gracias a la Cabalgaza".

Una comitiva de carrozas y animaciones recorrerán las calles de la ciudad desde las seis y media de la tarde". Además, ha recordado que el 2 de enero será "el Cartero real el que recorrerá las calles para recordarle a los más pequeños que tienen que enviar su carta a los Reyes Magos. Y los días 3 y 4 de enero, el cartero real recogerá esas cartas personalmente en el zaguán del Ayuntamiento".

Por último, el lunes 5 de enero los Reyes Magos serán recibidos en el Salón de Recepciones a las 13.00 horas y saludarán, desde el balcón del Ayuntamiento, a los que quieran acercarse a la Plaza Mayor.

A continuación, está programada una actuación de la joven artista Chloe DeLaRosa, que ofrecerá su espectáculo 'Como la Lola Tour' en la Plaza Mayor.

Y a partir de las siete de la tarde los Reyes Magos recorrerán las calles de la ciudad en la tradicional cabalgata. Para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar, el Ayuntamiento ofrecerá 1.392 plazas en tres programas diferentes. Por su parte los jóvenes, entre 14 y 30 años, también tienen su programación navideña propia en la que se incluye patinaje sobre hielo, talleres y un geocaching navideño.

El Ayuntamiento también oferta una programación navideña para las personas mayores que incluye muestras en directo de cocina en Navidad con David Monaguillo, cine fórum, visitas culturales, cuentacuentos y un baile navideño con chocolatada en el Multiusos Sánchez Paraíso.

Por otro lado, con la intención de dinamizar el comercio local, como ha asegurado Carbayo, el Ayuntamiento ha organizado pasacalles de robots led los días 29 de noviembre, 6, 20 y 27 de diciembre, a partir de las seis de la tarde.

Además, repartirá 5.000 cajas de bombones entre los clientes de SaldeCompras que compren desde el día 27 de noviembre. Se podrán canjear en la Plaza de la Libertad desde el 5 de diciembre.

También se realizará un refuerzo de la iluminación y decorado en calles comerciales, además de la Rúa, la calle Zamora, la Plaza de la Libertad y la Plaza del Mercado.