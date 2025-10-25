Salamanca registra las mayores rachas de viento del país y Segovia la mayor precipitación acumulada

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de La Covatilla, en la provincia de Salamanca, ha registrado las mayores rachas de viento del país de este sábado que han alcanzado los 86 kilómetros por hora, mientras que Aldeanueva de Serrezuela (Segovia), ha reportado las mayores precipitaciones acumuladas, con 22,8 litros por metro cuadrado.

La estación salmantina también se ha posicionado en primer lugar en lo que a velocidad máxima del viento se refiere, con 55 kilómetros por hora, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

Otras estaciones de la Comunidad que se han colado en el ranking nacional de rachas de viento son La Pinilla y Aldeanueva de Serrezuela, en la provincia de Segovia.

Precisamente, una estación ubicada en la provincia segoviana ha registrado la mayor precipitación acumulada de este sábado con 22,8 litros por metro cuadrado, con datos hasta las 7.00 horas, aunque otras cinco estaciones sorianas también se han colado en la tabla nacional.