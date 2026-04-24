San Andrés (León) denuncia dos nuevos incendios y se elevan a 19 los contenedores calcinados desde Navidad

Contenedor de residuos orgánicos que ha ardido durante la madrugada en la carretera Alfageme con la calle Eduardo G. Pastrana, en San Andrés del Rabanedo (León). - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) interpondrá las correspondientes denuncias ante dos nuevos incendios registrados durante la madrugada en contenedores de basura que han afectado a distintos puntos del municipio, por lo que se elevan a 19 los recipientes de residuos calcinados desde Navidad.

El primero de ellos se produjo en torno a las 3.00 horas en la carretera Alfageme con calle Eduardo G. Pastrana, donde ardió un contenedor de residuos orgánicos. Posteriormente, sobre las 4.00 horas, se registró un segundo incendio en la confluencia de la avenida Romeral con la calle Espino, donde resultó afectada una isla completa de contenedores de residuos orgánico, papel y envases. En total, han ardido cuatro contenedores durante esta madrugada.

Además, los Bomberos de León también tuvieron que intervenir en otro servicio durante la madrugada para extinguir el incendio de un sillón en un solar ubicado en la calle La Imprenta, según fuentes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Hasta los distintos puntos se desplazaron efectivos de la Policía Local de San Andrés, agentes de la Policía Nacional y dotaciones de los Bomberos de León, que procedieron a la extinción de las llamas y a la seguridad de las zonas afectadas.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha subrayado que estos hechos son "graves" y generan importantes perjuicios económicos y materiales, puesto que cada contenedor tiene un coste de 1.500 euros. "Estos actos vandálicos van en detrimento de todos los ciudadanos, al detraer recursos públicos", ha apostillado.

RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

Los servicios municipales trabajan ya en la retirada de restos y en la reposición de los contenedores afectados para restablecer el servicio con normalidad. Asimismo, se solicita la colaboración ciudadana para ayudar a identificar a los autores de estos hechos.

La Policía Local mantiene reforzada la vigilancia en las zonas afectadas y continúan las labores de investigación en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, desde el Ayuntamiento se interpondrán las correspondientes denuncias.

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