San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) ofrecen más de 21 kilómetros esquiables en el arranque del fin de semana

Imagen de archivo de la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos, en León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, prevén mantener los próximos días más de 21 kilómetros esquiables, repartidos entre ambas instalaciones, siempre condicionados a la evolución de la meteorología y a las labores de acondicionamiento que se llevan a cabo.

En el caso de la estación de San Isidro se encuentran operativos nueve remontes de los quince disponibles: cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas transportadoras. La oferta esquiable incluye 18 pistas alpinas de un total de 31, cinco de ellas verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras, lo que suma 17,5 kilómetros esquiables.

La nieve es de tipo polvo y dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 50 centímetros. Permanecen abiertos los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines con accesos practicables, aunque es obligatorio el uso de cadenas en el acceso desde Asturias por Vegarada hacia Cebolledo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos mantiene en servicio cinco remontes, dos telesquís, dos telesillas y una cinta transportadora. Cuenta con un total de ocho pistas abiertas, entre ellas cinco verdes, dos azules y una pista especial.

La superficie esquiable alcanza los 4,1 kilómetros y la nieve es de tipo polvo, con espesores que van desde los 30 centímetros hasta el metro en las zonas más favorables. Los accesos a la estación requieren el uso de cadenas.

La Diputación de León ha recordado que, debido a los trabajos de acondicionamiento en algunos sectores y a las posibles rachas de viento previstas, la apertura de pistas y remontes se realizará de forma progresiva, en función de las condiciones meteorológicas y de seguridad.

Como es habitual, se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones, accesos y previsiones antes de su desplazamiento, a través de la web oficial www.nieveleon.com.