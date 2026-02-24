San Miguel del Pino (Valladolid) celebra desde el sábado los V Itinerarios Musicales Doña Leonor de Guzmán

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de San Miguel del Pino celebrará desde el próximo sábado, 28 de febrero, la quinta edición de los Itinerarios Musicales Doña Leonor de Guzmán, iniciativa que aúna recorridos teatralizados en enclaves patrimoniales y conciertos con repertorio tradicional.

Los itinerarios, reconocidos en 2024 por la Diputación de Valladolid con el galardón de Mejor Iniciativa Turística, se iniciaron en 2022 en honor a la figura histórica de doña Leonor de Guzmán, dueña de la villa en el siglo XIV.

La técnico de la Oficina de Turismo de la localidad, Manoli Carreras Celemín, y la historiadora del arte, guía y violinista, del grupo folk Alicornio, Águeda Sastre Zamora, son las encargadas de llevar al público "de vuelta al medievo" con esta iniciativa en la que los visitantes pueden disfrutar de una experiencia turística "diferente y atractiva".

En concreto, los itinerarios incluyen un recorrido teatralizado con explicaciones en cada punto patrimonial (monumental y natural) combinadas con intervenciones musicales de repertorio tradicional, según ha informado el Ayuntamiento de San Miguel del Pino en un comunicado recogido por Europa Press.

La historia de doña Leonor de Guzmán, quien fuera amante de Alfonso XI de Castilla y madre de Enrique II de Trastámara, y las intrigas palaciegas que acabaron con su vida serán el hilo conductor de esta visita guiada con interludios musicales pertenecientes a la tradición de la zona.

Las actividades tienen una duración aproximada de 90 minutos y se realizan una vez al mes, de febrero a diciembre. Así, comenzarán este 28 de febrero, para continuar el 28 de marzo, 25 de abril, 15 de mayo, 5 y 7 de junio, 4 de julio, 11 de agosto, 27 de septiembre, 18 de octubre, 8 de noviembre y 6 de diciembre.

Las visitas tienen un coste de cinco euros por persona, salvo los pases con cata de vino y pinchos, que corresponden al 25 de abril y el 8 de noviembre, los cuales tienen un precio de 20 euros por persona.

Los interesados pueden pedir información y realizar reservas en la Oficina de Turismo de San Miguel del Pino, el teléfono 621077314 y el correo turismosanmigueldelpino@gmail.com.