San Vitero (Zamora) acoge este fin de semana la 26 Exposición Monográfica y Subasta de Raza Zamorano Leonesa

Rafael Caballero, José Ángel Ruiz, Vanesa Mezquita, Narciso Prieto y Jesús de Gabriel - EUROPA PRESS

ZAMORA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

San Vitero (Zamora) acogerá este fin de semana la edición número 26 de la Exposición Monográfica y Subasta de Raza Zamorano Leonesa, que coincide con la tradicional Romería del Cristo del Campo que contará con el burro autóctono como gran protagonista y tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo, en el recinto ferial de la localidad alistana.

Tras la valoración morfológica de los buches, el sábado tendrán lugar las jornadas técnicas, la subasta de ejemplares, en esta ocasión en sobre cerrado, y la exposición de buches, este año con un total de entre 40 y 45 ejemplares.

El evento se ha presentado miércoles en la Diputación de Zamora en un acto en el que han participado el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez; la alcaldesa del Ayuntamiento de San Vitero, Vanesa Mezquita; el teniente de alcalde de la localidad, Rafael Caballero; el secretario técnico de la Asociación Nacional de Criadores del Asno Zamorano-Leonés (ASZAL), Jesús de Gabriel, y el responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto.

José Ángel Ruiz Rodríguez ha mostrado el compromiso de la Diputación con el desarrollo de esta exposición, "una de las ferias más emblemáticas y arraigadas en nuestra provincia", desde su puesta en marcha hace 26 años por entender que "es una carta de presentación" para esta raza autóctona en peligro de extinción.

La utilización de su leche para la elaboración de derivados lácteos y cosméticos, ha señalado, "ponen en valor a este gran animal para que no desaparezca la raza".

Por su parte, Caballero ha agradecido la labor de todos las instituciones y entidades que colaboran: Diputación, Caja Rural, Junta de Castilla y León, el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Zamora, la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa (ASZAL) y el Ayuntamiento de San Vitero.

De la misma manera, Prieto ha destacado el "ahínco" de la institución provincial en la defensa de la raza, con el "acompañamiento de la Caja Rural".

"Lo que representa el buche no deja de ser algo que se llama identidad para Zamora. Lo más importante es la perseverancia de entidades de Zamora que queremos que lo nuestro no se pierda, que perdure", ha añadido.

En este momento hay unos 1.700 ejemplares y unos 200 ganaderos que crían, unas 600 hembras de menos de 12 años con posibilidades reproductivas. En 2025 nacieron unas 112 crías.

Además de en Zamora, hay un grupo de ganaderos que trabajan activamente en la zona de León, también zona de implantación de esta raza autóctona, y en Salamanca, ha asegurado De Gabriel.