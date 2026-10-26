Sánchez Cabrera destaca los 70 millones de inversiones en Ávila en siete años para avanzaar "en una ciudad más habitable

Pleno del Ayuntamiento de Ávila. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha destacado hoy los cerca de de 70 millones de euros en inversiones reales que se han ejecutado en la ciudad los últimos siete años así como los avances "para tener una ciudad cada vez más sontenible y habitable".

Así lo ha puesto de manifiesto Sánchez Cabrera durante el Pleno del mes de octubre que se ha celebrado este lunes, donde ha defendido la gestión "eficaz y eficiente" que ha llevado a cabo el equipo de Gobierno, que ha permitido reducir la deuda financiera un 43 por ciento desde 2019, y pasar de 30 a 17 millones.

El alcalde tambiñen ha subrayadi el aumento de la capacidad inversora y ha avanzado que el próximo año la previsión es ejecutar en 2027 más de 15 millones de euros en inversiones reales.

Tras superar por primera vez en 2026 los 60.000 habitantes, según datos provisionales del INE, el Ayuntamiento "ha alcanzado velocidad de crucero, hasta el punto de que se han ejecutado en inversiones reales, en estos siete años, 70 millones de euros en el municipio", ha enfatizado Sánchez Cabrera

Por otro lado, el alcalde ha hecho especial hincapié en la necesidad de mejorar la iluminación de la ciudad, una renovación a la que se van a destinar inicialmente seis millones de euros para renovar el parque de luminarias de la ciudad y sus pedanías, y para eliminar el vapor de sodio, que será sustituido por led.

En este sentido, se trabaja, en la actualidad, para elevar la propuesta de licitación a la comisión informativa y que, una vez esté dictaminada, elevarla al pleno corporativo.

Igualmente, el alcalde abulense ha destacado las actuaciones realizadas para modernizar la administración local, así como las inversiones previstas o que ya se están ejecutando en la rehabilitación integral de la Escuela Municipal de Música, la transformación del campo de fútbol del Anexo 2 del estadio Adolfo Suárez en campo de hierba, un nuevo pabellón en la Ciudad Deportiva o las obras que se están realizando en el embalse de Fuentes Claras.

Asimismo, se ejecutan obras de mejora del parque de bomberos o, en el marco del Plan Territorial de Fomento, junto con la Junta, en el polígono industrial de Las Hervencias, para sustituir el colector de la calle Río Chico, Río Duero y Río Becerril.

En su balance, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha hecho referencia también a la importante actividad cultural que se desarrolla a lo largo de todo el año y las políticas turísticas que se están implantando, que incluyen inversiones destacadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística 'Una muralla verde', así como a los dos nuevos servicios de transporte urbano colectivo que se van a poner en marcha, el bus búho y conexión con el polígono industrial de Vicolozano.

Así, para el ejercicio 2027, la Junta tiene previsto transferir al Ayuntamiento 3,7 millones euros de los 9,3 millones de euros que 'invierte' el Ayuntamiento en Servicios Sociales.

Durante su intevención, Sánchez Cabrera ha tenido palabras de agradecimiento al trabajo que se realiza en todas las áreas municipales y, en especial, a los trabajadores de los servicios de emergencias -Policía Local, Bomberos y Protección Civil-, quienes, una vez más, trabajaron y colaboraron con Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias y equipos de extinción en todos las tareas que pudieron en uno de los mayores incendios forestales registrados, eñ de Burgohondo.