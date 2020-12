Sancionado un bar en León que tenía clientes en el interior en pleno toque de queda

LEÓN, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha tramitado una sanción a un establecimiento hostelero de la Plaza Congreso Eucarístico con clientes en el interior a las 0.45 horas por incumplimiento de la normativa de prevención de la COVID-19.

Los agentes se personaron en el bar y comprobaron que había gente en su interior así como otras infracciones, según han señalado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La intervención policial se ha saldado con multas por tener clientes en el interior, seis por no utilizar mascarilla, cuatro sanciones por no tener distancia de seguridad, una por organización del evento, una por no colaborar con la autoridad, otra por permitir fumar y una por extintores caducados.