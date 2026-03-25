Sancionados por atar a jóvenes a las farolas de la plaza Mayor de Salamanca

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SALAMANCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, ha identificado y sancionado a diez jóvenes que el pasado fin de semana participaron en dos despedidas de soltero en la Plaza Mayor y ataron a varios jóvenes del grupo a las farolas del ágora salmantina.

La primera de las despedidas tuvo lugar la tarde del pasado viernes, 20 de marzo, cuando en el transcurso de esta celebración un joven fue atadao a una de las farorlas de la plaza Mayor de la capital salmantina.

Estos mismos hechos se repitieron en la tarde del sábado, 21 de marzo, con otro grupo de jóvenes, tal y como han informado este miércoles desde el Ayuntamiento de Salamanca.

Los jóvenes fueron identificados por las patrullas de la Policía Local que acudieron al lugar, y han sido propuestos para sanción. Se trata de una infracción leve contemplada en la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana, cuya sanción puede alcanzar hasta los 750 euros.

También el pasado fin de semana, la tarde del domingo 22 de marzo, se ha identificado y ha sido propuesto para sanción un malabarista que desarrollaba una actividad no autorizada en el interior de la Plaza Mayor.