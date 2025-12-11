Sanidad convoca oposiciones para cubrir 535 plazas de enfermería en Castilla y León

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha convocado los procesos selectivos para cubrir un total de 535 plazas de enfermería en el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), correspondientes a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023, según publica este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Del total de plazas, 380 corresponden a enfermería generalista y otras 155 a enfermería especialista, distribuidas en 5 de enfermería geriátrica, 65 pediátrica, 10 de enfermería del trabajo y 75 de salud mental. Los procesos se desarrollarán por el sistema de concurso-oposición para el acceso a la condición de personal estatutario fijo.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Bocyl.

A estas 535 plazas se sumarán próximamente otras 329 incluidas en la oferta de empleo público de 2025, de las cuales 59 serán para profesionales con especialidad. Asimismo, la Gerencia Regional de Salud prevé modificar el próximo año la plantilla orgánica de Sacyl para crear las primeras 67 plazas de enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria.