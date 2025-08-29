Sanitarios del Hospital de Salamanca recaudarán fondos con un musical para la investigación del Sarcoma de Ewing

SALAMANCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de teatro 'Hakuna Causa', formado por profesionales sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, presentará el musical 'La Gran Búsqueda' con el objetivo de recaudar fondos para la asociación 'La Sonrisa de M4ría', dedicada al apoyo de la investigación sobre el Sarcoma de Ewing y al acompañamiento económico de familias afectadas.

El musical benéfico a favor de 'La Sonrisa de M4ría' es una propuesta escénica cargada de música, emoción y compromiso social. El espectáculo recorrerá algunas de las escenas y canciones más icónicas del universo Disney, ya que el repertorio incluye temas emblemáticos como 'Bajo el mar', 'Un mundo ideal', 'Suéltalo' y otras melodías de películas como 'La Sirenita', 'El Rey León', 'Frozen', 'La Bella y la Bestia' o 'Aladdín'.

Los intérpretes, todos sanitarios, subirán al escenario de forma desinteresada y con actuaciones en riguroso directo. Tal como han afirmado los propios miembros del grupo en la rueda de prensa de presentación del Musical, "creemos que el arte puede cambiar las cosas y hacer el mundo un poquito mejor. Por eso este proyecto lo vivimos con mucha ilusión y entusiasmo".

El musical se celebrará el domingo 21 de septiembre en el Auditorio Calatrava (Calle Monte Olivete s/n, Salamanca), con dos funciones, a las 17.00 y a las 19.30 horas. Las entradas tienen un donativo de diez euros y se pueden adquirir a través del WhatsApp 653 917 515; de las oficinas de InternacionalWeb (en el paseo Torres Villarroel 9-11 entreplanta) de 9.00 a 15.00 horas y a través de una Fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir al evento.

'La Sonrisa de M4ría' fue creada por la familia de la niña salmantina María Caamaño Múñez y el torero Gonzalo Caballero. La organización de este tipo de eventos solidarios nace del testimonio vital de María, que padece esta rara enfermedad, y ha convertido su experiencia en motor de ayuda a otras familias afectadas.