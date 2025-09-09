Santonja asegura que durante los incendios la Ugrecyl ha elaborado 50 informes y Vox la califica de "chiringuito"

VALLADOLID, 9 8EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha asegurado durante la crisis de los incendios que han afectado a la Comunidad la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ugrecyl) ha elaborado 50 informes, mientras que Vox ha calificado de "chiringuito" este órgano y ha manifestado dudas sobre su utilidad.

Santonja ha respondido así al procurador de Vox Miguel Suárez Arca, quien ha explicado que hace dos semanas preguntó por escrito al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el uso que había hecho de la Ugrecyl la Junta durante la campaña de incendios y no obtuvo respuesta. "Entiendo que puede ser que tengan problemas postales. PP-Santonja, Santonja-PP", ha ironizado.

Suárez Arca ha afirmado que para Las Médulas se ha llegado demasiado tarde" y ha recordado que, según una nota de prensa de la Comunicación de la Junta en el año 2017, se informaba de que la creación de la Unidad tenía como fin actuar en situaciones de desastre como incendios y se destacaba la importancia de llevar a cabo acciones preventivas para minimizar y paliar los riesgos que sufre el patrimonio cultural en el medio forestal como en Las Médulas.

"Ocho años. No les ha dado tiempo. ¿Verdad? No les ha dado tiempo. Porque, es más, señor Santonja, ¿esos técnicos de la Ugrecyl están aquí entre nosotros? ¿O son como el comité de expertos del COVID que existe solo en su imaginación y en la del señor Mañueco? Porque mientras el bipartidismo creaba chiringuitos como este para hacer parecer que hacían algo, Las Médulas ardían", ha aseverado.

En esta línea, ha criticado que mientras el presidente de la Junta "abrazaba" las políticas climáticas que "echan" a los agricultores y a los ganaderos de los montes, Las Médulas "ardían", al igual que mientras el PP "prohibía, por ley, muy legislativamente, como suelen hacer, que los montes fuesen fuente de prosperidad".

"Mientras el Estado, al que usted ahora, como consejero, pertenece, abandonaba a nuestros pueblos para que fuesen sus habitantes y los vecinos y españoles que vinieron a ayudar, los únicos que intentaban parar al fuego y dejaban que ardiesen, mientras el Estado hacía eso y jugaba el trilerismo político de la responsabilidad de saber si la pelotita estaba en el tejado del Gobierno de la Nación o en el tejado de la Junta de Castilla y León, Las Médulas ardían", ha enfatizado.

UNIDAD DESCONOCIDA

El procurador de Vox ha insistido en que "mientras Las Médulas ardían" la Ugrecyl estaba "únicamente" en la "imaginación" del consejero y de Fernández Mañueco. "O ni eso, porque no tiene pinta de que supiesen ustedes qué carajo era la Ugrecyl antes de que desde Vox se lo preguntásemos", ha asegurado Suárez Arca.

"Yo no tengo problemas postales con nadie", ha espetado el consejero de Cultura al inicio de su respuesta, en la que ha insistido en que no tiene "problemas de comunicación con nadie", si con Mañueco ni tampoco con Vox.

Dicho esto, ha asegurado que, "evidentemente", la Junta conoce "bien" cuál es el papel de la Unidad y no "desde ya", sino desde que fue creada, y ha aclarado que tiene constancia "casi cotidiana" de su actividad, con la que ha afirmado que estuvo satisfecho Juan Vicente Herrera, en cuyo mandato se puso en marcha, pero también el consejero de Cultura de Ciudadanos durante el anterior mandato porque no lo intentó prescindir de ella.

Además, ha concretado que a lo largo de esta crisis de los incendios, esta Unidad ha cursado más de 50 informes internos que él mismo ha leído, por lo que no la podían desconocer ni el presidente ni él, pero además ha asegurado que ha prestado apoyo en cuestiones "importantes", por ejemplo en proyectos con financiación europea.

"Ojalá todo lo que usted llama chiringuitos fuesen iguales, porque no supone ningún incremento del gasto público", ha explicado Santonja, quien ha precisado que las personas que están trabajando en la unidad no tienen ninguna remuneración económica y ha censurado que el procurador de Vox utilice "indebidamente" el término "chiringuito".

En este sentido, ha añadido que su función "no es apagar los incendios" sino asesorar, informar y colaborar en materia de emergencias y se ha referido a las explicaciones del consejero de Medio Ambiente sobre los medios que se han empleado durante la crisis vivida con los incendios y las circunstancias meteorológicas tan adversas que se han dado.

Santonja, tras recordar que desde la peor situación de los incendios aún no ha llovido, y ha reconocido la labor de las personas "heroicas" del operativo de lucha contra incendios, pero ha insistido en que "esta unidad de gestión asesora, informa y colabora, lo hace sin generar gasto y lo hace con eficacia".