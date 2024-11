Santonja critica la protesta contra el Toro Jubilo por "arremeter contra la cultura" de Medinaceli

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha criticado la protesta convocada este sábado, 16 de noviembre, por el Partido Animalista (Pacma) contra el Toro Jubilo en Medinaceli (Soria), un acto taurino que estaba previsto para esta jornada pero que no va a celebrarse al haberlo suspendido un juzgado pese a las alegaciones del Ayuntamiento y de la Junta.

"No tiene sentido ir desde fuera a arremeter contra la cultura de un pueblo", ha manifestado Santonja sobre la manifestación de Pacma en declaraciones recogidas por Europa Press en el marco de la presentación del busto romano togado sustraído de la iglesia de Quintana del Marco (León), en ARPA e Intur en la Feria de Valladolid.

El responsable de la cartera de Cultura ha señalado, en este sentido, que las personas que se manifestarán este sábado contra el toro embolado "no tienen nada que ver con Medinaceli, no han hecho nada por Medinaceli, no sabían dónde está Medinacelia y no volverán allí".

"Los vecinos de Medinaceli son quienes nos están conservando Medinaceli, quienes viven y trabajan y aman a Medinaceli", ha agregado al respecto, para incidir en que los vecinos del municipio soriano "aman sus tradiciones" como es la "celebración inmemorial" del Toro Jubilo.

Sobre la decisión judicial, Santonja ha afirmado que "no comparte" la que ha determinado la suspensión del festejo taurino en Medinaceli, si bien ha precisado que la respeta "sin ningún esfuerzo" porque cree "en la legalidad".

Asimismo, ha señalado que la Junta "hará las alegaciones correspondientes" y ha expresado su "confianza en la justicia" para con la celebración del Toro Jubilo.

Además de la protesta convocada por el Pacma contra el festejo taurino, la Junta Directiva de la Asociación del Toro Jubilo ha programado otra manifestación en defensa de la fiesta y la tauromaquia.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria confirmó el viernes la suspensión del Toro Jubilo. El auto del juez recoge riesgo "cierto y notorio de daños" para el animal, "afrentando la normativa internacional, europea y española hoy en vigor sobre los animales, considerados ya como seres sintientes y no como como elementos cosificados para mero goce y disfrute de los seres humanos".

Ante esta medida cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aunque previsiblemente la resolución tendrá que ser posterior al sábado, lo que imposibilita la celebración del único toro de fuego que se mantiene en Castilla y León.