Santonja defiende que un jurado de "máximo nivel" otorgó el premio a Dragó

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, ha defendido que ha sido un jurado de "máximo nivel" el que ha adoptado la decisión de conceder el Premio Castilla y León de la Cultura al escritor Fernando Sánchez Dragó, al tiempo que ha garantizado que él no tiene "influencia" alguna en la concesión de esta distinción.

Para Santonja es "paradójico" que le atribuyan a él la concesión de este premio cuando el jurado está formado por expertos como por Juan Manuel de Prada, escritor y galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras 2021; José Luis Garci, director de cine y escritor; Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE; Marta Herrero, catedrática de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid; María Jesús Jabato, académica y escritora, y como secretario del jurado, Jesús Ignacio Sanz.

Tras detallar quien forma parte de este jurado, el consejero ha detallado que se trata de un premio otorgado "por unanimidad". "Yo no voté, pero no tengo por qué ocultar que si me hubiesen llamado hubiera votado a favor", ha asegurado, tras lo que ha insistido en que el galardón lo otorgó un jurado de "máximo prestigio".

De este modo, ha insistido en que no tiene "ninguna capacidad de influencia" en estos profesionales y se ha preguntado si quienes han concedido otros galardones a Dragó como el Premio Planeta o el Premio Nacional de Fomento de la Lectura "también eran de ultraderecha".