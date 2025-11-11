Santonja destaca el incremento del 10% en la partida para las federaciones deportivas

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha destacado el incremento del 10 por ciento en la partida prevista para la federaciones deportivas en las cuentas para 2026, pues estas son un "instrumento esencial para la práctica del deporte" en la Comunidad.

En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para detallar las cuentas de su departamento, el consejero ha incidido en esta inversión que, ha subrayado, responde a una "problemática" debatida en las Cortes.

En general, el presupuesto para la Dirección General de Deportes supera los 24,3 millones de euros, con un incremento del 32 por ciento en crédito autónomo, ha señalado, para subrayar el aumento en la cuantía para las federaciones hasta los 3,5 millones de euros.

Asimismo, ha subrayado que las cuentes contemplan un importante respaldo a clubes deportivos con 1,2 millones y a la celebración eventos deportivos con 1 millón, pues estos desempeñan un "papel clave" en el impulso turístico y la revitalización de zonas.

En este contexto, Santonja ha añadido que, "respondiendo a las exigencias" de los grupos, se modificarán las bases de las subvenciones para la organización de eventos deportivos extraordinarios de carácter nacional e internacional".

El consejero también ha explicado que el presupuesto en materia deportiva impulsará eventos con trascendencia turística, al destinar 200.000 euros; competiciones singulares, como la Clásica Ciclista Internacional a Castilla y León, Torneo de Tenis de El Espinar, Vuelta Ciclista a Castilla y León Sub-23 y Élite; y programas de becas y ayudas, como los Premios a la Excelencia Deportiva y las subvenciones a mujeres deportistas.

Igualmente, se contemplan cerca de 6,4 millones de euros para la mejora de instalaciones deportivas en la Comunidad, con inversiones destacadas en el Campo de la Juventud, de Palencia; Río Esgueva; Terradillos; CAEP Soria; El Toralín, en Ponferrada; La Bañeza; Llano Alto, en Béjar, y el Refugio de La Laguna Grande, de Gredos.

Las cuentas permitirán, asimismo, consolidar el Foro del Patrocinio Deportivo -- 150.000 euros-- y promover el deporte en familia -- 162.000 euros para los Juegos Familiares--, el deporte escolar -- 580.000 euros para campeonatos-- y la difusión de valores olímpicos -- 45.000 euros--.

En el ámbito deportivo, también se colaborará con universidades, para lo que se contemplan 268.784 euros, y se impulsará la integración de personas con discapacidad mediante el deporte co u presupuesto de 87.000 euros, en colaboración con la Federación de Deporte Adaptado y el Comité Paralímpico Español.