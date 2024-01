Santonja ironiza sobre la descolonización de los museos: "Me parece deslumbrante tener a un ministro con imaginación"

SORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha ironizado sobre la intención de Ernest Urtasun de abordar la "descolonización de los museos" al asegurar que le parece "deslumbrante" tener a un ministro "con imaginación".

"Yo creo que conozco no todos los museos, porque esto es imposible. En Castilla y León hay 400, en España hay muchos, y la verdad no tengo conciencia de ninguna obra que pueda ser descolonizada. Cuando él quiera damos un paseo juntos por el Museo del Prado a ver si consigue enseñarme alguna", ha asegurado momentos antes de presentar la Agenda Taurina en Soria.

Para Santonja, "una cosa son los fantasmas que se tienen en la cabeza, fruto de ideologías sectarias, y otra cosa es la realidad". Y, a su juicio, la "realidad" es que "no existe en España". "Eso se ha hecho en Bélgica, se ha hecho en otros países, pero en España eso no se hizo. La epopeya española en América no fue una empresa de colonización", ha zanjado.

Por otra parte, ha querido ensalzar el trabajo que se refleja en la Agenda Taurina, una publicación "memorable" que, apunta, forma parte de la "historia bibliográfica e intelectual de la fiesta taurina". "Y es estupendo haber hecho una agenda tan bien concebida, tan bien ejecutada y que haya llegado hasta hoy", ha añadido.

En este punto, se ha referido al escenario de la presentación, el Casino de Soria, que, tal y como prometió, ha sido declarado Bien de Interés Cultural por el departamento que dirige, tal y como se comprometió. "Sabéis que el año pasado, cuando presentamos la Agenda Taurina, yo me comprometí a considerar la declaración de este casino, que llevaba muchos años en los cajones y no habían sido tramitadas con la diligencia que todos esos monumentos y este casino debían. Yo suelo cumplir mi palabra", ha apostillado.