Santonja ve un acierto el estudio de códices y documentos en el contexto de la cultura occidental y no de forma aislada

Santonja, en el centro, durante la clausura del II Congreso Internacional de Documentos y Cartularios que se ha celebrado en León. - JCYL

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha clausuraDO del II Congreso Internacional Documentos y Cartularios, donde ha reconocido el acierto de abordar en este conclave los códices y documentos "en su contexto europeo, en el contexto de la cultura occidental", ya que, según ha apuntado, se estaba "cometiendo un error al estudiarlos separados".

Así lo ha aseverado Gonzalo Santonja durante la clausura, en la capital leonesa, en la sede de la Fundación Sierra Pambley, de este congreso internacional, donde ha explicado que la Comunidad es rica en códices y documentos pero se estaban estudiando "por separado, aislados" por lo que ha reconocido el acierto de abordarlo en el contexto de la cultura occidental.

"Eso había que hacerlo en León. Había que hacerlo en León porque la importancia de este archivo es excepcional, es el archivo (de la fundación) más importante, me parece a mí", ha aseverado el consejer de Cultura, quien ha recordado que lo dirigen Gregoria Cavero y Encarnción Martín, quienes llevan años trabajando en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Para Gonzalo Santonja, se trata de "un congreso que ha nacido con vocación de estabilidad y que se va a celebrar cada dos años", será bienal, y en esta ocasión ha reunido durante dos días en la capital leonesa, a los principales especialistas españoles en paleografía y diplomática, junto a expertos italianos, portugueses y franceses, con la intención de analizar las innovaciones científicas en torno a los cartularios y su valor como patrimonio documental y cultural.

Para el consejero es "interesante e importante" que haya especialistas de Italia o de Portugal, especialistas en otros códices d la cultura occidental, porque, según ha explicado la cultura española "se ha basado siempre en el diálogo, en la colaboración y en el contraste de ideas", y eso es lo que se está "recuperando con este tipo de reuniones".