Santos (UPL) asegura que empresas contratadas por la Junta buscan personal de extinción en León sin experiencia

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procurador de UPL y alcalde de Cistierna (León), Luis Mariano Santos Reyero, ha asegurado que después de doce o trece días de incendios empresas contratadas por la Junta de Castilla y León para el operativo de extinción de incendios buscan personal para contratar operarios en la provincia leonesa, pero además no se pide experiencia.

Santos Reyero, en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, ha concretado que desde hace "dos días" hay una oferta para un capataz y cinco operarios.

Pero además, el procurador considera que se debe "reflexionar" porque entre los requisitos no es necesaria experiencia para entrar a trabajar en esa empresa subcontratada por la Junta.

Santos considera que este es "uno de los grandes problemas", algo que dicen desde hace mucho tiempo, que la discontinuidad de los trabajadores del sistema de extinción de incendios hace que tengan unas condiciones "precarias" y que ni siquiera ni siquiera se les puede exigir la mayor de las profesionalidades.

"Porque son trabajadores que unas veces están en este operativo de incendio, que otras veces están en otro trabajo porque no tienen la continuidad durante los doce meses del año", ha añadadido.

Además, ha señalado que en una época como la que se atraviesa se pida gente "para que vaya a los incendios y que vaya sin ningún tipo de experiencia" da "la medida" de "la improvisación, la descoordinación de todo el proceso", a lo que ha sumado la sensación de "soledad" de las personas que están sufriendo los incendios y también los propios alcaldes de las zonas afectadas.