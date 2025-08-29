Santos (UPL) a Mañueco: "¿Cree que con dinero es capaz de compensar el sufrimiento de la gente?"

VALLADOLID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procurador de la Unión del Pueblo Leónes (UPL), Luis Mariano Santos, ha reprochado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que quiera "compensar con dinero el sufrimiento de la gente".

"Usted ha subido aquí y ha dicho voy a compensar el dolor a todas las personas que lo han sufrido. ¿Cómo va a compensar? ¿Usted cree que con dinero es capaz de compensar algo? ¿Cree que es capaz de compensar la muerte de la gente? ¿Cree que es capaz de compensar que las casas se quemen, que los recuerdos de los ciudadanos se eliminen? ¿Cree usted que es capaz de compensar ese dolor? No lo creo", ha lamentado durante su intervención en el Pleno Extraordinario que se ha celebrado en las Cortes.

El dirigente leonesista ha lamentado que no haya "casi ninguna zona" de la provincia "sin tocar por las llamas". "Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, la evacuación de 150 pueblos y más de 13.000 personas, desgracias personales con muertos, un terreno arrasado similar a que se hubieran quemado las nueve capitales de provincia de esta comunidad fallida que usted preside. El daño medioambiental, absoluto", ha descrito.

Luis Mariano Santos ha lamentado la "soledad" que sienten los afectadosa ante un operativo "insuficiente, mal gestionado y descoordinado". "Y usted dijo en mitad del conflicto, que estaba satisfecho ¿De qué? En los últimos 15 años, y a usted eso no le puede sorprender, León en diez ocasiones y Zamora en tres han sido las provincias con mayor daño medioambiental por incendios. Pero, ¿de verdad me quiere decir usted, hoy aquí, que esto es algo que ustedes no preveían?", ha cuestionado.

El procurador de UPL ha reprochado al PP de haber "convivido" en el Gobierno con quien "niega el cambio climático" y votar "en contra de todas las iniciativas que intentaban mejorar el dispositivo".

"Habla usted de dignidad. La dignidad no se contabiliza por lo que usted y yo digamos aquí o por la altura de miras que usted pregona. ¿Sabe dónde se demuestra la dignidad? Cuando mejore las condiciones de los trabajadores, cuando mejore el dinero invertido en prevención y en extinción de incendios y sobre todo dedique ese dinero, el dinero necesario para que esto no vuelva a suceder", ha finalizado.

Luis Mariano Santos

. Señor Mañeco, empezó usted ya hablando de dignidad. La dignidad sería que usted hubiera comparecido aquí de moto propio. La dignidad hubiera sido que hubiera venido usted a dar explicaciones. La dignidad no es que usted haya venido aquí arrastrado por su minoría parlamentaria y porque la oposición le haya obligado a venir aquí. Pero mire, ya lo han dicho antes, y yo se lo vuelvo a decir, su soberbia, la soberbia del Partido Popular, la suya, la del consejero.

Se ve solamente en lo que usted nos ha dicho hoy aquí.

Mire, tiene usted, voy a tener yo aquí cinco minutos para hablarle de lo que yo pienso, de lo que ustedes han hecho, de un operativo de descoordinación, de insuficiencia que ustedes han tratado de invisibilizar, ayudados por aquellos que les protegen a ustedes.