Santovenia suma una frecuencia de autobús, de lunes a viernes a las 07.30 horas, en su conexión con la capital

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga contará con una nueva frencuencia, de lunes a viernes, a las 07.30 horas para solventar así los problemas por la saturación de la línea desde que comenzó el curso escolar.

El Consistorio informaba la pasada semana de que había mantenido reuniones con la Dirección General de Transporte y Logística de la Junta y con la Dirección de la empresa La Regional con el objetivo de buscar soluciones a los "problemas" que había con la línea a primera hora de la mañana.

"Hemos trasladado la preocupación de los usuarios, especialmente en las rutas de las 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 y 9.00 horas, que desde el inicio del curso escolar se estaban viendo saturadas. Conviene recordar que el servicio de transporte entre Santovenia de Pisuerga y Valladolid forma parte de una concesión de la Junta, que incluye tambien al municipio de Cabezón de Pisuerga", detalla en un comunicado difundido a través de sus redes sociales y del que se hace eco Europa Press.

Un acuerdo que permite que el servicio sea gratuito para el Ayuntamiento, y que sea la Junta quien gestiona la concesión y coordina el funcionamiento junto con la empresa adjudicataria, La Regional.

Tras analizar todas las opciones posibles, las entidades implicadas han acordado realizar un "estudio detallado del servicio para valorar las necesidades reales de movilidad en nuestro municipio".

Mientras tanto, y desde este lunes, La Regional ha realizado ajustes en sus rutas para incorporar un autobús a las 7.30 horas de lunes a viernes, cuya ruta será únicamente Santovenia-Valladolid, "con el fin de aliviar la ocupación del resto de los servicios".

"Queremos destacar la buena disposición y colaboración de la empresa La Regional, así como el compromiso de la Junta para mejorar este servicio esencial para nuestros vecinos. Durante los próximos meses, el Ayuntamiento, junto con la Junta y la empresa, monitorizará el funcionamiento del servicio para comprobar si las medidas adoptadas dan resultado y si la nueva frecuencia cuenta con la demanda suficiente para mantenerse de forma estable", finaliza el documento.